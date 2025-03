L'Ukraine va «renforcer» ses troupes combattant dans la région russe de Koursk

Alors que les troupes russes ont revendiqué ces derniers jours d'importantes avancées dans la région de Koursk, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a affirmé ce lundi que l'Ukraine allait "renforcer" son contingent militaire combattant dans cette zone. Selon ce général, "la frontière ukraino-russe est "sous contrôle".

L'Ukraine va "renforcer" son contingent militaire combattant dans la région russe de Koursk, où les troupes russes ont revendiqué ces derniers jours d'importantes avancées, a annoncé lundi le commandant en chef de l'armée ukrainienne.

"J'ai pris la décision de renforcer notre groupement avec les forces et les moyens nécessaires, y compris en termes de guerre électronique et de composants sans pilote", c'est-à-dire de drones, a indiqué sur Facebook le général Oleksandre Syrsky.

Plusieurs localités revendiquées par la Russie ces derniers jours

Les forces ukrainiennes occupaient depuis août 2024 des centaines de kilomètres carrés dans la région russe frontalière de Koursk après une offensive surprise. Les troupes russes ont lancé ces derniers mois des attaques visant à reprendre ces territoires, épaulées, selon Kiev, Séoul et les Occidentaux, par des soldats nord-coréens.

La Russie a revendiqué ces derniers jours la prise de plusieurs localités dans la région de Koursk et d'un village dans la région ukrainienne voisine de Soumy.

Des médias et analystes militaires rapportaient de leur côté une situation de plus en plus difficile pour les forces ukrainiennes, qui ont vu leurs lignes logistiques sur place menacées par les avancées russes, au point de faire craindre un encerclement.

La frontière ukraino-russe est "sous contrôle", selon le général de l'armée ukrainienne

M. Syrsky a assuré lundi que la situation à la frontière ukraino-russe est "sous contrôle" et que les attaques russes en territoire ukrainien étaient repoussées. "Actuellement, il n'y a aucune menace d'encerclement de nos unités dans la région de Koursk", a-t-il affirmé.

Il a cependant semblé reconnaître un recul des troupes ukrainiennes, indiquant que "les unités prennent des mesures opportunes pour manoeuvrer vers des lignes de défense favorables", formule habituellement utilisée côté russe comme ukrainien pour signifier une retraite.

La Russie a déjà repris plus des deux tiers du territoire initialement conquis par l'Ukraine. Mi-février, l'Ukraine avait dit en contrôler 500 km2.