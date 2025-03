Donald Trump juge «plus facile» de traiter avec la Russie que l'Ukraine en vue d'un accord de paix

Lors d'une intervention depuis le Bureau ovale vendredi, Donald Trump a réaffirmé son intention de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, confiant avoir davantage de facilités à négocier avec cette dernière qu'avec le pays dirigé par Volodymyr Zelensky.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il trouvait "plus facile" de traiter avec la Russie qu'avec l'Ukraine dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre, réaffirmant qu'il faisait confiance à Vladimir Poutine.

Trump pense que Poutine "veut mettre fin à la guerre"

"Je trouve franchement qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine, qui n'a pas les cartes en main", a-t-il déclaré. "J'ai toujours eu une bonne relation avec Poutine. Je pense qu'il veut mettre fin à la guerre", a-t-il poursuivi, ajoutant : "Je pense qu'il va être plus généreux qu'il ne doit l'être, et c'est plutôt bien. Cela signifie beaucoup de bonnes choses."

Plus tôt vendredi, Donald Trump avait toutefois menacé la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane, dénonçant les bombardements continus contre l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a de son côté, une nouvelle fois, appelé à une trêve dans les airs et en mer.

Des délégations américaine et ukrainienne doivent se retrouver mardi en Arabie saoudite pour parler, selon Washington, d'un cadre en vue d'un accord de paix. Depuis le Bureau ovale, Donald Trump a également avancé qu'il était "le seul" à pouvoir stopper le conflit et ainsi sauver "2000 soldats par semaine".