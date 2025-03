Le roi du Danemark en visite d'Etat en France sur fond de tensions au Groenland

Le roi du Danemark Frederik X et son épouse Mary ont été reçus à l'Elysée par le couple Macron ce lundi pour un entretien, suivi d'un dîner d'Etat. Le couple royal entame ainsi une visite d'Etat de trois jours en France, en pleines tensions entre le Groenland et les Etats-Unis.

Le roi du Danemark Frederik X et son épouse Mary ont entamé lundi une visite d'Etat de trois jours en France, qui sera marquée par un renforcement de la coopération en matière de défense, en pleines turbulences autour du Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après la traditionnelle cérémonie d'accueil aux Invalides, le couple royal a été reçu à l'Elysée par Emmanuel et Brigitte Macron pour un entretien qui sera suivi d'un dîner d'Etat.

"Une très forte convergence sur les enjeux de souveraineté européenne"

Cette première visite d'Etat d'un souverain du Danemark depuis 1978 fait suite à la visite effectuée par le président français dans ce pays scandinave en août 2018.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Elle s'inscrit dans une relation marquée par une très forte convergence sur les enjeux de souveraineté européenne", notamment en matière de défense, et sur le soutien à l'Ukraine, souligne l'Elysée. Le Danemark a donné à l'Ukraine ses 19 canons Caesar de fabrication française.

Le roi du Danemark, dont le père est français, est lui-même francophone et a une relation personnelle "extrêmement forte" avec la France, poursuit la présidence française.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette visite intervient en pleine remise en cause de la relation transatlantique avec le retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier, alors que le Danemark exercera la présidence du Conseil de l'Union européenne au deuxième semestre 2025.

"Renforcer les coopérations et partenariats" dans divers secteurs

Le ton a viré à l'aigre entre les Etats-Unis et Danemark après la visite du vice-président américain JD Vance vendredi sur la base militaire américaine du Groenland.

La suite après cette publicité

Le bras droit de Donald Trump a alors violemment critiqué l'inaction supposée du Danemark sur ce territoire, lui reprochant d'avoir "sous-investi dans la sécurité de cette incroyable et magnifique terre". Dans ce contexte, les ministres des Affaires étrangères français et danois vont conclure mardi un partenariat stratégique consacrant l'étroitesse des liens bilatéraux.

La visite royale sera également l'occasion de "renforcer les coopérations et partenariats dans les secteurs de la santé, de la défense, de la transition écologique et énergétique, de la culture et du patrimoine", a indiqué l'Elysée sans plus de précisions.

Le roi Frederik et le président interviendront au forum économique franco-danois mardi, en présence notamment du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, qui possède plusieurs sites de production en France, et d'une cinquantaine d'autres entreprises danoises.