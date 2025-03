Guerre en Ukraine : où en sont les négociations de paix qui se déroulent en Arabie Saoudite ?

1.128 jours se sont écoulés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en février 2022. D'un côté, Moscou revendique des avancées minimes de ses troupes, avec la capture de deux villages dans l'est et le sud de l'Ukraine. De l'autre, les efforts en vue d'un cessez-le-feu qui semble piétiner. Mais où en sont les négociations qui se déroulent en Arabie Saoudite ?

Plusieurs jours après le début des négociations de paix entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, qui se déroulent en Arabie Saoudite, ces derniers avancent pas à pas. D'abord avec cet accord trouvé en mer Noire. Les Nations unies se réjouissent aussi de l'accord trouvé sur la protection des infrastructures énergétiques ukrainiennes.

"Ce n'est plus la diplomatie dans les coulisses, c'est la diplomatie des mégaphones"

Mais aucun cessez-le-feu global n'a été signé pour le moment. Pour Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, il y a surtout une évolution des relations diplomatiques : "Tout le monde commente les dernières affirmations de Donald Trump. Et même Volodymyr Zelensky ne sait plus que penser, ni même les Européens. Il sature l'espace médiatique. Ce n'est plus la diplomatie dans les coulisses, c'est la diplomatie des mégaphones. On dit les choses dans les médias. Les chefs d'État découvrent en même temps que les diplomates les dernières propositions".

Plusieurs points de crispation restent à résoudre. Tout le monde veut imposer ses conditions. D'un côté, les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu définitif, ils ne veulent pas céder les territoires conquis par Moscou et refusent pour l'instant l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Les Américains souhaitent eux la fin du conflit le plus rapidement possible, car ils sont persuadés que leurs intérêts stratégiques sont maintenant dans la zone Indo-Pacifique, avec une idée en tête, le risque d'un futur conflit avec la Chine.

Enfin, Vladimir Poutine, lui, fait traîner les négociations. Le maître du Kremlin veut maintenant une administration provisoire en Ukraine et surtout la levée des sanctions financières contre son pays. À cette négociation, les Européens n'ont pas la parole. De leur côté, les pays volontaires de l'Union européenne préparent un plan de paix qui viendrait en soutien de l'Ukraine. Soutien qui pourrait prendre la forme d'envoi de troupes sur place.