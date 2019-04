Le prince Harry et Oprah Winfrey créent une série sur la santé mentale

Le prince Harry et l'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey travaillent ensemble à la création d'une série documentaire sur la santé mentale qui sera diffusée par Apple, a annoncé mercredi Kensington Palace.

La date de diffusion pas encore connue. Cette série vise à partager "des histoires de personnalités hors pair résistant aux situations les plus difficiles, offrant la possibilité de mieux nous comprendre nous-mêmes et notre entourage", a déclaré dans un communiqué le prince Harry, se disant "incroyablement fier" de travailler avec Oprah Winfrey.

Le duc de Sussex et la présentatrice superstar sont les "co-créateurs et producteurs exécutifs" de cette série en "plusieurs épisodes", a précisé le palais de Kensington, sans dévoiler le calendrier de diffusion. Leur démarche s'appuie notamment sur "le travail mené de longue date par le prince Harry sur les questions et les initiatives en matière de santé mentale", selon le communiqué.

Le prince engagé sur les questions de santé mentale. En 2017, Harry, son frère William et l'épouse de celui-ci, Kate, avaient lancé Heads Together, une structure visant à récolter des fonds et soutenir des projets contre les maladies mentales, tout en luttant contre la stigmatisation des personnes touchées. La même année, Harry avait reconnu avoir traversé une période de "chaos total", en approchant de la trentaine, qui l'avait poussé à solliciter un soutien psychologique pour surmonter le traumatisme de la mort de sa mère, la Princesse Diana, en 1997 dans un accident de voiture à Paris.

Harry, 34 ans, va bientôt devenir père, son épouse Meghan, 37 ans, attendant un premier enfant fin avril ou début mai.