Le bébé du prince Harry et de son épouse Meghan attendu en avril

La naissance du premier enfant du Prince Harry et de son épouse Meghan est attendue pour la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai, selon les confidences faites lundi par la duchesse de Sussex.

L'accouchement est prévu fin avril début mai, selon l'agence PA. En déplacement à Birkenhead, dans la banlieue de Liverpool, Meghan et Harry ont passé 40 minutes à saluer et à échanger avec le public venu les accueillir, et n'ont pas manqué de répondre à certaines questions concernant l'arrivée du prochain "royal baby".

"Elle a dit qu'elle était enceinte de six mois, et que l'accouchement était prévu fin avril, début mai", a ainsi révélé à l'agence Press Association (PA) Kim Thompson, venue saluer le couple royal, après un court échange avec Meghan. Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont mariés en mai 2018, ne semblent pas vouloir connaitre le sexe de l'enfant avant sa naissance. "Je lui ai demandé si c'était une fille ou un garçon, elle a répondu qu'elle ne savait pas", a confié Kitty Dudley, une petite fille de 9 ans, toujours à PA.

Mais le palais de Kensington ne confirme pas la date. La visite du couple royal était destinée à saluer l'action de plusieurs associations locales oeuvrant pour les femmes et les jeunes, et pour rendre hommage au poète Wilfred Owen, natif de Birkenhead, et mort au combat en France en 1918, à 25 ans, pendant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il avait composé ses oeuvres devenues célèbres.

Le palais de Kensington a refusé de confirmer la date prévue pour la naissance de l'enfant de Meghan et Harry. Il a seulement répété qu'elle était attendue pour "le printemps".