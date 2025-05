L'investisseur Warren Buffett va rester président du conseil d'administration de son groupe

Warren Buffett, à 94 ans, continuera de présider le conseil d'administration de Berkshire Hathaway après son départ du poste de directeur général fin 2025. Greg Abel, désigné comme étant son successeur en 2021, prendra les rênes du conglomérat. Cette transition marque la fin d'un règne de plus de 50 ans pour l'investisseur légendaire.

L'investisseur américain Warren Buffett, 94 ans, va rester président du conseil d'administration de son conglomérat, Berkshire Hathaway, après son départ du poste de directeur général à la fin de l'année, a indiqué le groupe lundi, dans un communiqué. À partir du 1er janvier 2026, le milliardaire, qui tient les rênes de la 8e capitalisation boursière au monde, demeurera président du conseil d'administration, tandis que l'actuel vice-président du groupe, Greg Abel, deviendra directeur général, conformément au vote de l'assemblée générale de Berkshire Hathaway, dimanche.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Le milliardaire Warren Buffett met Trump au défi de publier sa situation fiscale

Après plus d'un demi-siècle de règne, l'investisseur révéré des milieux financiers avait annoncé samedi son intention de quitter à la fin de l'année la tête de son conglomérat Berkshire Hathaway, avec lequel il a amassé des milliards. "Le moment est venu pour Greg (Abel, successeur désigné du milliardaire, ndlr) de devenir directeur général de l'entreprise à la fin de l'année", avait alors assuré celui qui est surnommé "l'oracle d'Omaha" lors de l'assemblée générale de Berkshire Hathaway.

Toute sa vie, Warren Buffett a préféré investir sur le long terme dans des entreprises stables

Greg Abel, 62 ans, avait été désigné en 2021 pour prendre la succession de Warren Buffett. Le conseil d'administration a voté dimanche "à l'unanimité" pour qu'il endosse ses nouvelles fonctions, indique le communiqué. Berkshire Hathaway, une ancienne PME textile, est devenu au fil des années un conglomérat gigantesque sous l'impulsion de Warren Buffett et vaut aujourd'hui plus de 1.000 milliards de dollars à Wall Street, une première pour un groupe américain hors secteur de la "tech".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toute sa vie, Warren Buffett a préféré investir sur le long terme dans des entreprises stables dont il a épluché les comptes, lui permettant de constituer au fil des décennies la cinquième fortune mondiale. Son conglomérat possède aujourd'hui des dizaines d'entreprises (des piles Duracell à l'assureur américain Geico) et des actions dans des sociétés soigneusement sélectionnées, de Coca-Cola à Bank of America, de Chevron à American Express. Dans les échanges préliminaires avant l'ouverture de la Bourse de New York lundi, le titre de Berkshire Hathaway perdait 2,4%, aux alentours de 12h00.