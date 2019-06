Le chêne planté par Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison Blanche est mort

Il n'a pas pris racine. Le chêne offert par Emmanuel Macron à Donald Trump et planté par les deux présidents dans les jardins de la Maison Blanche, le 23 avril 2018, est mort, d'après une information du Monde.fr

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN