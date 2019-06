Donald Trump assure que ses relations avec Emmanuel Macron sont "exceptionnelles"

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que ses relations avec son homologue français Emmanuel Macron étaient "exceptionnelles". "Les relations entre vous et moi, et celles entre la France et les États-Unis, sont exceptionnelles", a déclaré Donald Trump lors d'une rencontre avec le président de la République à Caen, en Normandie.

Une "relation historique" vue du côté français

"Je tiens beaucoup à la relation historique" entre la France et les États-Unis, a de son côté assuré Emmanuel Macron. "À chaque fois que la liberté ou les démocraties sont menacées, nous agissons ensemble et donc nous allons poursuivre (...), bâtir des positions communes pour pouvoir avancer", a affirmé le président français avant un déjeuner avec son homologue américain Donald Trump, avec lequel il se trouve en Normandie pour commémorer le 75e anniversaire du Débarquement de 1944.