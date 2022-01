JO d'hiver à Pékin : 72 cas détectés dans la bulle sanitaire

La politique zéro Covid de la Chine serait-elle inefficace ? A moins de deux semaines du lancement des J0 à Pékin , la situation sanitaire inquiète les autorités. Et pour cause, la capitale compte désormais le plus grand nombre de contaminations quotidiennes. Et, 72 participants ont été testés positifs au coronavirus , alors qu'une bulle sanitaire très stricte a été imposée à tous les participants.

Une situation "inquiétante"

Il y a d'ailleurs déjà davantage de personnes contaminées dans la bulle olympique que dans le reste de Pékin. Des athlètes, des techniciens, des journalistes étrangers ont été dépistés positif au coronavirus à leur arrivée en Chine. Une situation "inquiétante", selon le Comité International Olympique (CIO). Côté chinois, on s'en tient au protocole. Ceux qui ont un test positif confirmé ne seront pas autorisés à concourir et seront hospitalisés. Les asymptomatiques devront rester à l'isolement avant d'être rapatriés dans leur pays.

Pour le vice-président du comité Pékin en 2022, il faut à tout prix éviter que les malades ne contaminent le reste de la population. "Malgré la pandémie de Covid-19, ce qui est plutôt rassurant, c'est que la Chine a fait le meilleur travail au monde pour contenir le virus. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin n'ajouteront aucun fardeau à la lutte contre l'épidémie dans le pays", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Bulle sanitaire hermétique

Et pour cela, Pékin doit maintenir sa bulle sanitaire la plus hermétique possible . Depuis 48 heures, les délégations commencent à arriver et le ballet des navettes entre l'aéroport et les trois villages olympiques se déroule toujours sous bonne escorte policière. Aucun contact ne doit avoir lieu avec la population. Et, même en cas d'accident, les autorités ont demandé aux habitants de ne pas intervenir et d'attendre des équipes spécialisées.