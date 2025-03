«J'aimerais ne pas être là quand il va mourir», à Rome les touristes français prient pour la santé du pape François

La santé du pape François, hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie, inquiète profondément les fidèles. À Rome, l'ombre de sa santé fragile plane sur les touristes français, touchés par la personnalité attachante du Saint-Père.

Hospitalisé pour une double pneumonie à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février, le pape François continue de préoccuper les fidèles. Même si son pronostic reste réservé, son état de santé reste stationnaire et le Vatican a récemment précisé que le Saint-Père avait pu participer, dans son fauteuil, au rite de la bénédiction des cendres ce mercredi. Dans la capitale italienne, les touristes ne cachent plus leur inquiétude.

"Une personne attachante"

Entre la Piazza Navona et le Panthéon, Nicole, foulard coloré noué autour du cou, fait un crochet par l'église Saint-Louis des Français. La Nîmoise y allume une bougie pour le pape François. "J'habitais Rome quand il a été nommé, donc j'aimerais ne pas être là quand il va mourir, ça me fait de la peine", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

"Tout le monde en parle parce que c'est la personne qui est attachante. Ce n'est pas un pape austère, mais un pape rigolo, qui avait dansé et qui avait joué au foot, qui a eu des nanas", poursuit-elle.

Adeline et Adrien sont, eux aussi, en vacances pendant cinq jours à Rome. "Juste avant de venir, on l'a su. Sans être pratiquant ou pratiquante, c'est malgré tout la personne de l'Église, le représentant du Christ pour ceux qui y croient. Donc, c'était important de visiter le Vatican et tout ce que ça représente", explique ce couple de Vendéens.