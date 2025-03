Le pape, dont l'état est «stable», a passé une «nuit tranquille»

Article Suggestions

Le pape François a passé une "nuit tranquille" a annoncé ce dimanche matin le Vatican. Vendredi, le souverain pontife a connu une "crise" respiratoire "isolée". Son pronostic vital demeure "réservé". Le pape est hospitalisé depuis le 14 février, il s'agit de son quatrième plus long séjour à l'hôpital et le plus long depuis 2021.