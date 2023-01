Guerre en Ukraine : plusieurs victoires des militaires ukrainiens… grâce à un jeu de société

Un jeu de société aux vertus de stratégie militaire ? La guerre est aussi un art qui s'aiguise derrière un plateau de jeu. Au-delà de son aspect pédagogique, convivial, récréatif, le jeu est un outil de réflexion stratégique. Dans l'armée, on l'appelle le "wargame" et il a récemment fait un retour triomphant dans l'armée ukrainienne mais aussi chez les soldats français. L'école de guerre Terre a même pour la première fois organisé il y a deux mois une rencontre internationale de wargame. Aux Invalides, Français et alliés se sont affrontés à coups de pions et de dés.

Du Kriegsspiel à la guerre en Ukraine

Le "wargame" est hérité du fameux jeu de guerre, le Kriegsspiel des états-majors prussien du 18e siècle. Les Allemands l'ont ensuite beaucoup pratiqué dans l'entre-deux-guerres. Ces parties virtuelles permettent de tester des stratégies, de repérer les failles de l'ennemi, mais aussi ses propres faiblesses.

Les états-majors ukrainiens et américains ont d'ailleurs, selon le New York Times, joué sur plateau la double offensive ukrainienne de Kherson et Kharkiv à la fin de l'été dernier. Et c'est au cours d'une de ces parties qu'ils auraient décidé de répartir l'effort de la contre-attaque, à la fois au nord et au sud, et au même moment pour désorganiser l'armée russe. Restait ensuite à mettre cette manœuvre en pratique.

L'Armée française développe depuis deux ans maintenant son propre "wargame" qui, au fil des parties, s'enrichit et se complexifie, notamment en introduisant dans le scénario de jeu la guerre spatiale ou encore les attaques cyber.