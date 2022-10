Guerre en Ukraine : la France va livrer à Kiev des systèmes de défense anti-aérienne

La France va livrer des systèmes de défense anti-aériens à l'Ukraine, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron lors d'un entretien sur France 2. "On va livrer des radars, des systèmes et des missiles (anti aériens, NDLR) pour protéger (les Ukrainiens) des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones", a-t-il dit. Kiev essuie depuis plusieurs jours des frappes massives de la part de la Russie.

Livraison de canons Caesar supplémentaires

Le président français a également répété que la France envisageait de livrer des canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine. "On en a livré 18" depuis le début de la guerre, "on est en train de travailler à la livraison de six canons additionnels avec le Danemark", a-t-il déclaré, expliquant que ces six Caesar étaient initialement destinés à l'armée danoise. "On est en train d'essayer de les livrer tout de suite aux Ukrainiens", a-t-il dit. Par ailleurs, la France positionnera une vingtaine de chars Leclerc en Roumanie afin de renforcer sa présence militaire sur le flanc est de l'Otan.

Kiev a demandé à ses alliés de l'aider à renforcer sa défense anti-aérienne, après deux jours de bombardements russes intensifs sur tout le territoire, notamment sur Kiev, qui ont fait des dizaines de victimes civiles et détruit des infrastructures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé la création d'un "bouclier" antiaérien au-dessus de l'Ukraine.