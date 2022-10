Après les frappes russes, Biden promet à Zelensky des «systèmes perfectionnés» de défense antiaérienne

Des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l'Ukraine lundi matin, faisant au moins onze morts et 89 blessés, selon le dernier bilan de la police. Le président américain Joe Biden s'est insurgé contre la "brutalité absolue" de son homologue russe, tandis que la diplomatie européenne a dénoncé des "attaques barbares".

Joe Biden promet de continuer à fournir des armes à l'Ukraine

Joe Biden a promis lundi au président ukrainien Volodymyr Zelensky "de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés" de défense antiaérienne, selon un communiqué de la Maison Blanche.

On ne sait pas exactement de quels équipements parle Joe Biden, mais en septembre, le Pentagone a déjà annoncé la livraison dans les prochaines semaines de deux systèmes de défense antiaérienne et six autres à plus long terme. Ce sont les mêmes actuellement utilisés à Washington pour protéger les bâtiments de la capitale fédérale américaine.

"La défense antiaérienne est la priorité numéro un"

Volodymyr Zelensky réclame depuis le début de la guerre des armes et des systèmes plus avancés. Le président ukrainien a lui évoqué sur Twitter une "conversation productive". "La défense antiaérienne est actuellement la priorité numéro un de notre coopération en matière de défense", a-t-il indiqué. Une manière de rajouter encore davantage de pression sur Joe Biden, car il reste dans l'arsenal américain et chez les alliés de l'OTAN des armes défensives plus précises, avec des systèmes de radar parmi les plus performants au monde.

La pluie de missiles qui s'est abattue sur l'Ukraine lundi a relancé comme prévu le débat sur un renforcement de l'aide militaire occidentale en matière de défense antiaérienne. "Sur les 84 missiles russes tirés contre l'Ukraine, 43 ont été abattus. Sur les 24 drones russes, 13 ont été abattus", a indiqué le président ukrainien lundi en fin de journée.

Les États-Unis promettent des batteries de missiles sol-air perfectionnées

Les États-Unis ont déjà promis des batteries de missiles sol-air perfectionnées : deux pour livraison dans les semaines ou mois à venir, et six autres dans le cadre d'une aide de plus long terme. Ce système de missiles sol-air NASAMS est fabriqué par l'Américain Raytheon et le groupe norvégien Kongsberg.

L'Allemagne, longtemps critiquée par Volodymyr Zelensky pour la lenteur de son engagement, s'est engagée de son côté à livrer dans les prochains jours un système de défense Iris-T avec une portée de bouclier de 20 kilomètres de hauteur et de 40 kilomètres de largeur.