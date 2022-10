Russie-Ukraine : la France va positionner une vingtaine de chars Leclerc en Roumanie, au cas où...

Quelle réponse donnée face aux bombardements russes en Ukraine ? Emmanuel Macron a pris la décision lundi soir de rehausser la posture défensive sur le flanc Est de l’Otan. La France va déployer des rafales en Lituanie, une compagnie d’infanterie légère en Estonie, des véhicules blindés de combat d’infanterie ainsi qu’un escadron de chars Leclerc en Roumanie. Une opération logistique d’envergure pour l’armée de Terre.

Le char Leclerc, l'un des plus performants

La France va envoyer une douzaine de chars Leclerc jusqu’à Cincu au centre de la Roumanie. Un char très mobile, l'un des plus performants au monde, fleuron de la cavalerie française. Selon les informations d'Europe 1, les logisticiens de l'armée de Terre s'y préparent depuis plusieurs semaines maintenant.

Avec 60 tonnes d'acier et de blindage, il est impossible de les faire rentrer dans des avions de transport type A400M ou Antonov. Reste donc l'option du train ou de la route pour les acheminer. Une fois regroupés et prêts pour le départ, ils mettront 8 à 12 jours par la route, 16 jours par la voie ferrée. Non sans avoir obtenu au préalable les autorisations de tous les pays traversés y compris pour les pièces de maintenance et le personnel afférent.

Le ratio est de l'ordre d'un logisticien pour trois à quatre combattants. À Cincu, une base militaire est en construction et doit permettre d'accueillir plusieurs milliers de militaires interalliées au niveau de la brigade. Soit six fois plus que le nombre de forces de l'Alliance déployées aujourd'hui dans le pays.