Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir abattu 13 drones explosifs dans la nuit

L'ESSENTIEL

L'Ukraine a annoncé lundi avoir abattu 13 drones explosifs de fabrication iranienne sur 15 lancés par la Russie dans la nuit, la livraison de systèmes de défense aérienne occidentaux aidant Kiev à affronter plus efficacement cette menace depuis plusieurs semaines. "Les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec des Shahed-131/136 depuis le nord (la région russe de Briansk)", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Au total, "15 lancements de drones ont été enregistrés et 13 Shahed ont été détruits", selon la même source.

Les principales informations à retenir : 13 drones explosifs de fabrication iranienne lancés par la Russie dans la nuit du dimanche au lundi 6 mars ont été abattus par l'armée ukrainienne

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans l'est de l'Ukraine, s'est de nouveau plaint d'un manque de munitions

Alors que certains analystes s'interrogent sur l'intérêt pour les Ukrainiens de s'accrocher à cette ville aujourd'hui dévastée, l'Institut pour l'étude de la guerre a estimé que la défense de Bakhmout restait "stratégiquement sensée"

L'Ukraine dit avoir abattu 13 drones explosifs dans la nuit

13 drones explosifs de fabrication iranienne sur 15 lancés par la Russie dans la nuit du dimanche au lundi 6 mars ont été abattus par l'armée ukrainienne. Kiev pas fait état de dégâts humains ou matériels causés par les deux drones qui n'ont pas été abattus. Selon l'administration militaire de Kiev, des drones ont notamment été lancés sur la capitale ukrainienne mais tous ont été abattus et il n'y a eu ni victimes, ni dégâts. Depuis octobre et après plusieurs revers sur le terrain, Moscou s'est mis à viser fréquemment des infrastructures ukrainiennes dites "essentielles", notamment énergétiques, privant des millions d'habitants sans électricité durant l'hiver.

La fréquence de ces attaques s'est toutefois ralentie ces dernières semaines tandis que l'Ukraine a renforcé ses capacités de défense aérienne et que les Occidentaux ont déjà fourni, ou vont livrer, à Kiev des systèmes modernes (NASAMS, IRIS-T, Aspide 2000, Hawk, Patriot...). La semaine dernière, une attaque impliquant 14 drones - dont 11 abattus - a toutefois tué deux personnes, des sauveteurs, à Khmelnytsky (ouest).

Le patron de Wagner se plaint à nouveau d'un manque de munitions

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans l'est de l'Ukraine, s'est de nouveau plaint d'un manque de munitions, attribuant les retards de livraison à une possible "trahison". "Des ordres ont été donnés pour la livraison le 23 février. Mais à ce jour, la plupart des munitions n'ont pas été envoyées", a déclaré Evguéni Prigojine dans un message publié dimanche soir sur les réseaux sociaux. Il a évoqué deux raisons possibles pour expliquer ce retard: "La bureaucratie ordinaire ou une trahison". Les combattants de Wagner sont en première ligne dans la bataille pour Bakhmout, ville de l'est de l'Ukraine que la Russie cherche à conquérir depuis plusieurs mois et où les forces de Moscou et de Kiev ont subi de lourdes pertes.

Le mois dernier, Evguéni Prigojine avait multiplié les critiques virulentes à l'adresse du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d'état-major, Valéri Guerassimov, les accusant de commettre une "trahison" en refusant de fournir des munitions à Wagner. Quelques jours plus tard, Evguéni Prigojine avait annoncé que des munitions seraient finalement livrées. Signe que les tensions persistent, dans une vidéo publiée pendant le week-end, Evguéni Prigojine a semblé mettre en garde l'armée russe en affirmant que "si Wagner se retire maintenant de Bakhmout, c'est le front tout entier qui s'effondrera".

"Il s'effondrera jusqu'aux frontières de la Russie, peut-être même plus loin. De manière générale, la situation ne sera pas des plus agréables", a-t-il poursuivi. Malgré les fortes tensions entre Wagner et l'armée, les forces russes ont progressé ces derniers jours autour de Bakhmout, menaçant d'encercler cette ville que les Ukrainiens continuent de défendre avec acharnement. Dimanche, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un groupe d'experts américains, a estimé que les forces ukrainiennes étaient "vraisemblablement en train d'effectuer une retraite tactique d'ampleur limitée" à Bakhmout.

Alors que certains analystes s'interrogent sur l'intérêt pour les Ukrainiens de s'accrocher à cette ville aujourd'hui dévastée, l'ISW a estimé que la défense de Bakhmout restait "stratégiquement sensée", car elle "continue d'épuiser les effectifs et les équipements russes". "Il est improbable que les forces ukrainiennes se retirent d'un seul coup de Bakhmout, et il est possible qu'elles poursuivent une retraite progressive tout en combattant, afin d'épuiser les forces russes avec des combats urbains" où les forces de défense sont "traditionnellement avantagées", selon l'ISW.

Le ministre russe de la Défense inspecte des travaux de reconstruction à Marioupol

Le ministre russe de la Défense s'est rendu dans la zone de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine pour inspecter les travaux de reconstruction à Marioupol, ville portuaire dévastée après un siège destructeur, dans le Donbass, a indiqué lundi l'armée russe. Le ministre Sergueï Choïgou a déjà mené récemment une inspection dans un "poste de commandement" sur le front dans l'est de l'Ukraine, au moment où fait rage la bataille pour la ville très disputée de Bakhmout. "Dans le cadre d'un déplacement dans la zone de l'opération militaire spéciale", Sergueï Choïgou a mené des inspections sur les sites d'infrastructures déjà reconstruits ainsi que sur de nouveaux chantiers à Marioupol (sud-est), dans la République populaire de Donetsk (DNR), a annoncé l'armée russe dans un communiqué qui ne précise pas la date exacte de cette visite.

Il y a notamment visité un centre médical, un autre de secours et un nouveau quartier résidentiel comprenant 12 immeubles, poursuit le communiqué, en ajoutant qu'il s'est également vu présenter un rapport sur la construction d'un important aqueduc censé relier la DNR à la région russe de Rostov.