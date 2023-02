Guerre en Ukraine : la bataille de Bakhmout continue

Face aux Russes, chaque mètre est un combat. À Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, la ligne de front inquiète Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien parle ce mercredi matin d'une situation "extrêmement difficile" dans la ville. Une cité clé dans le Donbass qui est le symbole de la lutte entre Moscou et Kiev. Sur place, l'envoyé spécial d'Europe 1 décrit ces combats violents.

Une bataille très dure des deux côtés

Alors que les obus russes ne cessent de tomber sur la ville, l'Ukraine riposte. Dans cette ville, les maisons sont touchées et brûlent. La majorité des civils ont disparu. Mais une grand-mère persiste et reste ici. Au micro d'Europe 1, elle raconte que sa voisine est morte, touchée par un tir de mortier.

© Nicolas Tonev / Europe 1

Rentrés dans Bakhmout, les militaires se déplacent à toute vitesse. Un malchanceux répare sa voiture immobilisée. "On a cassé une roue sur un débris. On fait vite. C'est dangereux de vivre", lance-t-il. Une autre dame, croisée par hasard, demande de l'aide pour être ramenée chez elle. L'envoyé spécial d'Europe 1 raconte l'accompagner jusqu'à son domicile. Mais, dans l'hiver ukrainien, le silence est entrecoupé d'échanges de tirs entre les positions ukrainiennes et russes.

Et quand la nuit tombe, c'est encore pire, assure l'envoyé spécial d'Europe 1.