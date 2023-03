Guerre en Ukraine : la France n'est «pas prête à un conflit» selon François Cornut-Gentille

INTERVIEW

La France serait-elle apte à entrer en guerre si nécessaire ? Avec l'intensité des combats en Ukraine, un an près l'invasion russe, la question d'une implication française revient régulièrement si la situation venait à s'envenimer. Pour François Cornut-Gentille, spécialiste des questions de défense et membre honoraire du Parlement, si la France possède une belle armée, le pays "n'est pas prêt à un conflit sérieux et de haute intensité".

La France ne tiendrait que "quelques jours" face à une invasion russe

"C'est le paradoxe : on a de bons militaires, on a des équipements de bons niveaux mais on n'est quand même pas prêt. Comme on ne voyait pas de menaces ces dernières années on a baissé la garde", confie-t-il sur Europe 1. Et selon le think tank américain Rand Corporation, les forces françaises ne seraient pas en état de faire face plus de quelques jours à une méga offensive russe à cause de la faiblesse de ses stocks.

Un constat qui n'est pas nouveau pour le spécialiste. "C'est déjà ce que disait le général De Villiers au moment de quitter son poste. Les militaires tirent la sonnette d'alarme depuis un certain temps. Ce qui me frappe c'est qu'avec le conflit en Ukraine, le grand public a compris que la guerre n'est pas que dans les livres d'Histoire, que ça peut nous concerner car on ne s'est pas comment celle-ci va s'arrêter", souligne-t-il.

>> Plus d'informations à venir…