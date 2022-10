Guerre en Ukraine : Kiev annonce des restrictions d'électricité à compter de ce jeudi

L'ESSENTIEL

Touchée par les frappes russes, l'Ukraine veut restreindre sa consommation d'énergie à compter de ce jeudi, appelant sa population à redoubler d'efforts. Pendant ce temps-là, l'Union Européenne se penche sur le dossier des drones iraniens en Ukraine, promettant des sanctions à l'Iran, soupçonnée d'avoir fourni à la Russie des drones armés.

Les informations à retenir : L'UE a annoncé des sanctions à l'encontre de l'Iran, accusée d'avoir fourni des drones armés à Moscou.

L'Ukraine instaure des restrictions à l'approvisionnement en électricité à compter de ce jeudi.

Joe Biden estime que Vladimir Poutine se retrouve dans une "situation incroyablement difficile"

La Russie et l'Iran nient les drones iraniens en Ukraine, l'UE prépare des sanctions

La Russie et l'Iran ont fermement démenti mercredi à l'ONU toute fourniture par Téhéran de drones armés à Moscou dans sa guerre en Ukraine, tandis que l'Union européenne a promis de prochaines sanctions contre la République islamique.

L'un après l'autre, l'ambassadeur russe adjoint auprès des Nations unies Dmitri Polianski et l'ambassadeur iranien Amir Saïd Iravani se sont succédé devant la presse à la porte du Conseil de sécurité après deux heures de réunion à huis clos, à la demande des Occidentaux, sur le dossier des drones iraniens en Ukraine.

Le diplomate russe, ironique et très en verve, a fustigé "des accusations sans fondement, des théories du complot et aucune preuve présentée devant le Conseil de sécurité". Dmitri Polianski a affirmé que les drones "utilisés par l'armée russe en Ukraine étaient fabriqués en Russie" et donc pas d'origine iranienne.

L'Ukraine va introduire des restrictions d'électricité à partir de jeudi

Des restrictions à l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine à partir de jeudi, a annoncé mercredi un conseiller de la présidence après plusieurs séries de frappes russes visant des infrastructures critiques.

"Demain, le 20 octobre 2022, des restrictions pour l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine", a annoncé sur Telegram Kyrylo Timochenko, appelant les Ukrainiens à "minimiser leur consommation", faute de quoi des "coupures temporaires" auront lieu.

Vladimir Poutine se retrouve dans une "situation incroyablement difficile", affirme Joe Biden

Le président russe Vladimir Poutine se trouve désormais dans une "situation incroyablement difficile", a estimé mercredi Joe Biden, interrogé par des journalistes sur l'instauration de la loi martiale dans les territoires ukrainiens récemment annexés par Moscou.

"Il semblerait que le seul outil qui reste à sa disposition est de persécuter les citoyens ukrainiens" afin de "les intimider pour les amener à une capitulation, mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire," a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.