La Russie est-elle derrière le survol de drones au-dessus de la Norvège ?

Le Kremlin resserre la vis sur son propre territoire et continue de menacer l'Europe, et notamment la Norvège. Depuis plusieurs semaines, des drones y survolent des installations pétrolières ou des aéroports. Celui de Bergen, la deuxième ville du pays, a même dû être fermé quelques heures. Le Premier ministre norvégien met en cause le renseignement étranger et pointe Moscou du doigt. Cette suspicion envers la Russie ne vient pas par hasard.

Sept Russes ont été arrêtés en quelques jours pour les mêmes raisons : avoir fait voler des drones, alors que cela leur était interdit, et avoir violé des interdictions de photographier. Des affaires dont s'occupe maintenant le contre-espionnage d'Oslo.

Le fils d'un proche de Poutine arrêté

Et parmi ces sept hommes arrêtés, le dernier arrêté ce mercredi a un parcours hors du commun : le nom d'Andrei Vladimirovitch Iakounine ne vous dit probablement rien, mais il s'agit du fils de Dimitri Iakounine, un homme très proche de Vladimir Poutine.

Un personnage au pedigree étonnant : une école du KGB spécialisée dans les engins volants, un rôle de cofondateur avec Vladimir Poutine une coopérative à Saint-Pétersbourg, des liens avec la redoutable mafia de tambovskaya, patron des chemins de fer russes grâce à son ami Poutine et enfin soupçonné d’avoir détourné des milliards des JO de Sotchi par le biais des chemins de fer...

Alors pourquoi Andreï Iakounine, binational britannique et russe, fils d'un père complice de Poutine, se retrouve-t-il dans le Svalbard à faire voler un drone ? La Russie exploite des minerais sur place. La communauté russe comprend au moins 200 personnes. Mais Andreï Iakounine, en principe, gère une société d'investissement liée quant à elle aux chemins de fer russes que dirigeaient son père. Un mystère qui a de quoi offrir de longues semaines de travail aux enquêteurs norvégiens.