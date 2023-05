Guerre en Ukraine : d'après le journaliste Renaud Girard «Bakhmout est devenu un petit Verdun»

Cela fait plus d'un an que la communauté internationale avait vent de la première offensive russe, d'une longue série, en Ukraine. Aucun camp n'est encore parvenu à achever la guerre, qui ne cesse de causer la mort de jeunes soldats. Pour Renaud Girard, grand reporter et spécialiste des questions internationales au Figaro, la Russie essuie les "coups durs" alors qu'il n'y avait pourtant "aucun doute, dans l'esprit des Russes et surtout du leadership Russe, que l'affaire serait réglée en une semaine".

Renaud Girard estime en outre que Vladimir Poutine s'est engagé dans l'affrontement avec sa petite sœur slave sans être "conscient de la situation et de la valeur de l'armée ukrainienne, et de sa détermination à défendre le pays." La situation latente s'explique en outre par le fait que le président russe "n'était absolument pas conscient des défauts de son armée." D'autant que ce mardi 9 mai, elle fête sa victoire contre l'armée de l'Allemagne nazie, et n'a pas d'autre possibilité que de simplement "éviter la défaite sur le terrain".

La stratégie du belligérant russe serait alors de ne plus attaquer, notamment après la livraison de 300 chars par les pays de l'OTAN à l'Ukraine. "D'ailleurs, son allié (Evgueni) Prigojine, le chef de Wagner, a dit qu'il fallait arrêter la guerre à cet endroit-là", ce qui ne fait pas preuve d'une "unicité de commandement", pour le journaliste du Figaro.

