Guerre en Ukraine : cinq morts et plus de 600 km2 inondés après la destruction du barrage de Kakhovka

La destruction du barrage de Kakhovka a inondé une zone de plus de 600 km² dans le sud de l'Ukraine, sur la rive droite du fleuve Dniepr contrôlée par les Ukrainiens comme sur la rive gauche occupée par les Russes, a annoncé jeudi un gouverneur ukrainien.

Cinq personnes sont mortes noyées dans les territoires occupés par la Russie.

Mardi, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans les zones de la région de Kherson occupées par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit.

Depuis, des milliers de civils ont été évacués.

"Six cents kilomètres carrés sont inondés dans la région de Kherson. 32% se trouvent sur la rive droite et 68% sur la rive gauche", a déclaré le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokudin, sur les réseaux sociaux.

Barrage détruit : cinq morts dans les territoires occupés par Moscou

Cinq personnes sont mortes noyées après la destruction du barrage de Kakhovka à Kherson, région du sud de l'Ukraine partiellement occupée par la Russie, ont rapporté jeudi les agences de presse russes citant les autorités locales. "Cinq personnes qui faisaient paître le bétail sont mortes noyées", a déclaré Vladimir Leontiev, le maire de la ville de Nova Kakhovka, installé par la Russie, cité par les agences russes.

Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées, selon les agences. Nova Kakhovka est située à proximité de ce barrage, dont la destruction mardi a provoqué des milliers d'évacuations des zones inondées à la fois dans les territoires contrôlés par la Russie et l'Ukraine. Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de cette destruction, qui fait craindre une catastrophe humanitaire et écologique.

L'Ukraine et la Russie continuent d'évacuer les zones inondées, et se renvoient la faute

L'Ukraine et les forces d'occupation russes continuaient mercredi l'évacuation des civils des zones inondées après la destruction la veille dans une zone sous contrôle russe du barrage de Kakhovka (sud) sur le fleuve Dniepr, qui fait craindre une catastrophe humanitaire et écologique.

Les deux camps se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait accusé dès mardi la Russie de l'avoir miné et de l'avoir fait exploser, barrant de facto la route à une contre-offensive de ses troupes dans cette zone du sud du pays, a répété mercredi dans un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron qu'il s'agissait d'un acte terroriste russe".

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé pour sa part mercredi qu'il s'agissait d'"un acte barbare" à imputer à Kiev.