Guerre en Ukraine : Human Rights Watch accuse l'armée russe de «crime de guerre»

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé mardi l'armée russe de "crime de guerre" dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, qui avait tué en avril 2022 une soixantaine de civils cherchant à fuir la région. "Les preuves indiquent clairement que le missile qui a tué et blessé des civils à la gare de Kramatorsk a été lancé depuis le territoire contrôlé par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre apparent", écrit HRW dans cette enquête, réalisée avec l'agence d'investigations visuelles SITU Research.

L'ONG ajoute avoir identifié comme "lieu possible de lancement de l'attaque" le village de Kounié, dans la région de Kharkiv, alors sous contrôle russe. Le 8 avril 2022 peu avant 10H30, alors que des milliers de civils se pressaient pour fuir la région menacée d'une offensive majeure des troupes russes, un missile Totchka-U équipé de bombes à sous-munitions avait frappé la gare de Kramatorsk, le principal centre d'évacuation de la région.

Soixante et une personnes avaient été tuées et plus de 160 blessées, d'après le bilan de la mairie de Kramatorsk, HRW arrivant pour sa part au chiffre d'au moins 58 civils tués. HRW a enquêté à Kramatorsk du 14 au 24 mai 2022, interrogeant des témoins et victimes de l'attaque et analysant "plus de 200 photos et vidéos". L'ONG s'est aussi rendue à Kounié les 10 et 11 janvier, après sa libération par l'armée ukrainienne, où elle a parlé avec une quinzaine d'habitants.

La Chine "très inquiète" du conflit en Ukraine, appelle à "promouvoir le dialogue"

La Chine, "très inquiète" du conflit en Ukraine, qui "s'intensifie et devient même hors de contrôle", appelle à "promouvoir le dialogue", a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. "Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix (...) et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune", a-t-il ajouté lors d'une conférence à Pékin.

Ces déclarations surviennent après que le gouvernement chinois a démenti lundi envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, comme l'avait affirmé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a lui estimé qu'une éventuelle livraison d'armes par la Chine à la Russie constituerait une "ligne rouge" pour l'Union européenne.

"Nous demandons aux pays concernés de cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu, de cesser de rejeter la faute sur la Chine et de cesser de faire du tapage en criant +Aujourd'hui l'Ukraine, demain Taïwan+", a lancé mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, en référence au territoire que revendique la Chine.

Visite surprise à Kiev de Biden qui promet plus d'aide militaire

Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi, promettant de nouveaux armements et un soutien "indéfectible" à son allié ukrainien, avant de se rendre en Pologne à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Le président américain Joe Biden est arrivé en train lundi soir à la gare de Przemysl, dans le sud-est de la Pologne, en provenance d'Ukraine, avant de prendre un avion pour Varsovie.

Il doit rencontrer mardi à Varsovie les dirigeants polonais, qui sont parmi les principaux soutiens européens de Kiev, et prononcer un discours très attendu. "Le président Biden et moi-même, nous avons parlé aujourd'hui de tout ce que nous devons faire afin remporter ensemble cette année une victoire dans cette guerre lancée par la Russie", a déclaré dans son adresse quotidienne le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue de la visite.

Par mesure de précaution, Washington avait averti Moscou "quelques heures avant" du départ du président américain pour sa première visite dans la capitale ukrainienne depuis le début le 24 février 2022 de l'invasion de l'Ukraine, selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Une fois arrivé, Joe Biden a annoncé que son pays accroîtrait une fois encore l'aide qu'il apporte à l'Ukraine.

"Je vais annoncer la livraison d'autres équipements essentiels, notamment de munitions d'artillerie, de systèmes antiblindage et de radars de surveillance aérienne", a-t-il assuré.