«Un grand signal adressé à Poutine» : ce que pensent les habitants de Kiev de la visite de Joe Biden

Une visite surprise appréciée ? Ce lundi, Joe Biden était en déplacement à Kiev, la première visite en Ukraine d'un président américain depuis 2008. Le dirigeant des Etats-Unis a promis la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindages ou encore des radars de surveillance aérienne. Joe Biden a quitté la capitale ukrainienne en début d'après-midi ce lundi pour rejoindre la Pologne, un déplacement prévu de longue date. Présent en Ukraine, Europe 1 est allée à la rencontre des habitants afin de connaître leur ressenti concernant la visite surprise du président américain à Kiev.

"C'est un grand moment"

Dans une joie incommensurable, les Ukrainiens expriment tout de suite, et c'est plutôt rare, leurs sentiments et leur joie. Cette visite, considérée comme celle du seul homme pouvant véritablement accompagner vraiment l'Ukraine face à Vladimir Poutine, est considérée comme historique. "C'est un grand moment. Je pense que c'est un grand signal adressé à Vladimir Poutine. Cela veut dire qu'il doit quitter le pays et ça nous donne l'espoir de recevoir plus d'armes, plus puissantes, dans un futur proche, afin que nous puissions repousser chaque Russe de notre terrain", se réjouit un premier habitant.

"C'est vraiment génial et super car il peut nous aider. C'est comme un bon symbole de notre victoire", déclare une Ukrainienne au micro d'Europe 1. Un second homme interrogé insiste sur l'importance du soutien américain. "C'est très bien qu'il soit venu, l'Amérique nous soutient. Cela montre que nous ne sommes pas seul dans cette guerre, c'est pourquoi j'espère que tout va bien se passer. Tout cela, ce sont des signaux envoyés à Vladimir Poutine", prévient-il.

Malgré cette visite rapide, le plus important est bien là. Dans le communiqué de presse de la Maison Blanche, les aides militaires, financières et humanitaires sont prévues pour durer. Quant au président russe, il doit prononcer ce mardi son discours annuel devant l'élite politique russe. Un discours qui devrait largement être consacré à la guerre en Ukraine.