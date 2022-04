Ukraine : une attaque sur la gare de Kramatorsk fait au moins 35 morts

Au moins 35 personnes ont été tuées après que deux roquettes se sont abattues sur la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, a annoncé la compagnie ferroviaire. Le drame a entraîné l'évacuation de milliers de personnes depuis plusieurs jours vers le reste du pays, en guerre contre l'Ukraine.

"Suite au tir de roquette sur la gare de Kramatorsk, selon les données opérationnelles, plus de 35 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées", a annoncé sur sa chaîne Telegram Oleksandre Kamychine, le patron de la compagnie ferroviaire ukrainienne Ukrzaliznytsia, dénonçant une "frappe délibérée".

Un journaliste de l'AFP a vu les corps dans des sacs mortuaires d'au moins 20 personnes. Présent sur place plus tôt, il avait constaté que des centaines de personnes espéraient encore y trouver un train pour quitter la ville, sous menace d'une offensive russe majeure.

"J'ai vu des corps partout par terre"

Environ une heure avant la frappe, ils étaient déjà des dizaines de civils - personnes âgées, femmes et enfants - à faire la queue devant la gare à front rouge et blanc, en attendant de prendre le train. "Je cherche mon mari, il était là, je n'arrive pas à le joindre", a déclaré à l'AFP une femme, tremblante et en sanglots, hésitant à s'approcher des corps, son téléphone collé à l'oreille.

Une autre femme, elle aussi traumatisée, cherche son passeport dans les affaires abandonnées jonchant un peu partout la gare et son parvis, maculé de traces de sang. "J'étais dans la gare, j'ai entendu comme une double explosion, je me suis précipité contre le mur pour me protéger". "J'ai alors vu des gens en sang rentrer dans la gare, des corps partout par terre, je ne sais pas s'ils étaient blessés ou morts. Les militaires se sont précipités pour nous dire d'évacuer la gare, j'ai tout laissé ici".

Valises, peluches, ou autres sacs de biscuits étaient éparpillés en plusieurs endroits sur le quai, mêlés ici à un pied arraché ou un écoeurant amas de chair informe, près d'un point d'impact dans le béton. Au milieu des bris de verre, un policier ramasse ici et là dans un carton les téléphones sanguinolents, dont l'un sonne dans le vide.

Quatre voitures ont été pulvérisées et carbonisées devant la gare, où stationnent d'habitude les taxis. Partout, des longues traînées de sang sur le sol.

Les sanctions européennes

L'attaque est survenue alors que Josep Borrell et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé vendredi être en route pour Kiev, en signe de soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe.

L'UE a adopté vendredi un cinquième paquet de sanctions contre Moscou, prévoyant un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. Bruxelles a par ailleurs proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement européen pour fournir des armes à l'Ukraine, qui serait porté à un total d'1,5 milliard depuis le début de l'invasion russe le 24 février.