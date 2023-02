Guerre en Ukraine : la Chine envisage d'envoyer des «armes» à la Russie avertit Blinken

L'ESSENTIEL

Pékin envisage de fournir des "armes" à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, a averti dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi. "Nous avons parlé de la guerre menée par la Russie et des inquiétudes que nous avons quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie", a-t-il dit sur CBS. Interrogé sur ce que cela impliquerait concrètement, le chef de la diplomatie américaine a répondu: "Principalement des armes".

Ces déclarations ont été faites alors même que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exhorté dimanche les Vingt-Sept à "accélérer notre soutien militaire à l'Ukraine", assurant que Kiev était dans une situation "critique" en termes de munitions. Antony Blinken et Wang Yi se sont rencontrés samedi soir à Munich, en marge de la Conférence sur la sécurité, dans un échange que la diplomatie américaine a qualifié de "franc et direct".

Des implications et conséquences en cas de soutien de la Chine à la Russie

Le secrétaire d'Etat a mis en garde contre les "implications et les conséquences" pour la Chine s'il s'avérait qu'elle apporte un "soutien matériel" à la Russie dans sa guerre en Ukraine ou l'aidait à échapper aux sanctions occidentales, a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, en rendant compte de l'entretien.

La vice-présidente américaine, Kamala Harris, présente à Munich samedi, avait elle aussi mis en question la neutralité affichée par la Chine. Les Etats-Unis sont "troublés par le fait que Pékin a approfondi ses relations avec Moscou depuis le début de la guerre", a-t-elle souligné.

"Toute démarche de la Chine visant à fournir un soutien létal à la Russie ne ferait que récompenser l'agression, poursuivre les tueries et saper davantage un ordre fondé sur des règles", a prévenu la vice-présidente. Lors de cette même conférence à Munich, le diplomate européen Josep Borrell a alerté sur la pénurie de munitions aux mains de l'armée ukrainienne. "Elle doit être résolue rapidement, c'est une question de semaines", a-t-il souligné.

Un plan de paix en dix points

En France, le président Emmanuel Macron a assuré dimanche à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il soutiendrait son plan de paix "sur la scène internationale", lors d'une conversation téléphonique entre les deux chefs d'Etat. Emmanuel Macron a "réaffirmé son attachement au plan de paix en dix points proposé par le président Zelensky et lui a assuré qu'il soutiendrait cette initiative sur la scène internationale lors des prochains événements diplomatiques", a indiqué l'Elysée.

Ils ont également "évoqué le rappel fait (vendredi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité) auprès des partenaires européens et de l'OTAN de la nécessité de renforcer et d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine et au peuple ukrainien".

Pour sa part, Volodymyr Zelensky a salué sur Twitter "la poursuite d'un dialogue amical" avec Emmanuel Macron et confirmé qu'ils avaient tous deux parlé de "la mise en place du plan de paix". "J'ai remercié le président pour sa compréhension de nos besoins, et pour ce sentiment partagé que nous devons nous défendre contre l'agression russe sans perdre la moindre occasion et sans perdre une semaine", a ajouté Volodymyr Zelensky dans son message vespéral.

Cet échange s'est produit après l'entretien accordé par le président français au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, dans lequel il affirmait vouloir "la défaite" de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie".