«C'est un bain de fraîcheur» : à Kiev, la culture comme moteur du soutient aux soldats

Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, Kiev tente d'offrir un peu de lumière à ses habitants. Depuis samedi, une exposition internationale du "Module of Temporality" réunit 28 artistes de dix nationalités dans le quartier historique de la ville. Objectif : lever des fonds pour remettre sur pied les institutions culturelles détruites, dans un pays où la guerre reste gravée dans le quotidien.

Alors, dans cette exposition, le conflit est quasiment omniprésent. Dans les couloirs de l'événement culturel, des poèmes sur le conflit. Un peu plus loin, un film montrant une femme fuir un carrefour tenu par un sniper. Toutes les œuvres, à l'image de l'événement culturel, évoquent la résistance.

Un bain de fraîcheur

"Cela nous a pris huit mois pour tout préparer, même si on a toujours pas d'électricité. Cela peut sembler étrange de l'extérieur, mais si on arrête l'effort ici, à Kiev, celui de la ligne de front va s'arrêter aussi parce que nous sommes un seul organisme et on a besoin de le garder en état de marche", explique au micro d'Europe 1, l'organisatrice de l'exposition.

Devant le "Module of Temporality", les Ukrainiens font la queue pour profiter de l'exposition. Crédits photos : Nicolas Tonev

Pour les visiteurs comme Artiom, "c'est comme prendre un bain de fraîcheur. C'est vraiment une bonne surprise parce que c'est un peu comme la vie d'avant le début de cette guerre", poursuit-il. Un petit renouveau de la culture, que tous veulent apercevoir à Kiev, malgré les alertes aériennes.