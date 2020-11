Face à Donald Trump, "Joe Biden est un candidat par défaut"

ANALYSE

Plus que deux jours avant la date fatidique : à 48 heures de l'élection présidentielle américaine, les deux principaux candidats que sont Joe Biden et Donald Trump jettent leurs dernières forces dans cette bataille acharnée. Pour l'heure, c'est le candidat démocrate qui est le favori des sondages au niveau national, mais il bénéficie surtout d'une forme de rejet du président sortant, selon Gérard Araud. D'après l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, invité d'Europe 1 dimanche, Joe Biden est avant tout "un candidat par défaut" pour l'Amérique de 2020.

Joe Biden, "un grand-père" qui "rassure"

"Au fond, Joe Biden comprend bien qu'il ne veut pas susciter l'enthousiasme des électeurs", explique l'ancien diplomate, qui rappelle que l'ancien vice-président de Barack Obama a été sénateur du Delaware de 1972 à 2008. "C'est le grand-père que vous aimeriez avoir, mais ce n'est pas forcément celui que vous aimeriez avoir comme président."

Voilà pour sa personnalité et son cursus politique. Pour son plan de bataille à l'assaut de la Maison-Blanche, Joe Biden, 78 ans, a choisi une stratégie double basée sur l'anti-Trump, analyse Gérard Araud : "Il a fait de cette élection un référendum sur Donald Trump et oppose à la personnalité de Trump sa propre personnalité d'un grand-père qui rassure et qui unit. Son thème, c'est la réconciliation des Américains. Il essaie de dire aux Américains qui en ont assez de cette tension politique extrême que tout va se calmer."

Une énergie à gauche chez les démocrates

Et dans cet axe de campagne, qu'il a complètement transformée avec la crise du coronavirus, Joe Biden rassure, car "nul ne peut penser qu'il représente l'extrême gauche, quoi que dise Trump", développe l'ex-diplomate à Washington. "Tout le monde sait qu'il est là pour quatre ans. Il a 78 ans et ne se représentera pas à 82 ans. C'est donc une stratégie un peu particulière, mais qui semble payer jusqu'à maintenant."

Va-t-il parvenir à ne pas flancher dans les dernières mètres de cette course éreintante, comme l'avait fait Hillary Clinton en 2016 ? La stratégie de Joe Biden comporte de vrais écueils, note Gérard Araud : "Le problème de Biden est qu'il ne peut pas représenter le renouvellement auquel aspirent les Américains. C'est un candidat par défaut, puisque l'énergie est à gauche chez les démocrates. S'il n'y avait pas eu deux candidats de la gauche démocrate, avec Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ça aurait été un candidat de la gauche démocrate. C'est la direction du Parti démocrate qui s'est réuni derrière Joe Biden pour empêcher un candidat de gauche."