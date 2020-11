Présidentielle américaine : derniers jours d'une campagne inédite en Caroline du Nord

REPORTAGE

Jusqu’au mardi 3 novembre, jour de l’élection américaine, Europe 1 vous emmène aux Etats-Unis avec un reportage quotidien. Ce dimanche, dernière ligne droite pour les partisans de Trump et Biden qui se mobilisent à Pineville, en Caroline du Nord.

Dernier dimanche de campagne pour les deux camps, à deux jours de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Républicains et Démocrates jettent leurs dernières forces dans la bataille. A l'image de la campagne électorale de leurs candidats respectifs, Joe Biden et Donald Trump, leurs méthodes sont très différentes. Côté Trump, les supporters font du porte à porte jusqu'au bout tandis que les Démocrates privilégient le "en ligne", coronavirus oblige. Selon les sondages, Joe Biden serait largement en tête, mais quatre ans après l'élection surprise Trump, rien n'est joué jusqu'à la fin.

Tractage intensif pour les Trumpistes

Jusqu'au bout, ils vont frapper aux portes des maisons de Pineville. Les militants républicains sont en tractage intensif pour tenter de renverser la tendance, pas favorable reconnait Sarah. "On ne peut pas se permettre de rester à rien faire : on doit sortir, aller bouger les gens qui n'ont pas encore voté jusque dans des zones où on ne va pas d'habitude, nous Républicains", assure-t-elle. "Leur montrer tout ce que Trump a fait en moins de quatre ans. C'est ça qui fera la différence."

Sur le pas de sa porte, Jane est plutôt surprise. "C'est la première fois que je vois du monde pousser jusqu'ici", confie-t-elle. Trump aura son vote.

Découvrez le podcast Mister President par Europe 1 Studio La politique américaine vous passionne ? Vous vous demandez encore comment Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez "Mister President par Europe 1 Studio", le podcast d'Olivier Duhamel. De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils… le politologue vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948. >>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Campagne 100% en ligne pour les Démocrates

Pour trouver des militants démocrates, en revanche, il est préférable de se connecter sur Zoom. Même à deux jours de l'échéance, la campagne est 100% en ligne, Covid-19 oblige. "Je n'ai fait que du démarchage par téléphone", explique Julia. "Mais c'est un très bon moyen d'atteindre des gens qui ne sont pas mobilisés. Je pouvais le faire sans sortir de chez moi, en leur envoyant un lien vers le programme, ou pour qu'ils donnent pour la campagne."

Les chiffres du vote anticipé lui donnent espoir : les jeunes, les Afro-Américains ont déjà voté en masse et leurs voix profitent surtout aux Démocrates. Mais Sarah, avec ses tracts, en est persuadée : une vague Républicaine s'apprête à déferler dans les bureaux le jour J, et renversera le résultat.