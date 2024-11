États-Unis : Trump-Musk, retour sur une idylle pas toujours rose entre les deux milliardaires

En nommant l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère de l'"efficacité gouvernementale", Donald Trump marque une nouvelle étape dans la relation qu’il entretient avec le créateur de Tesla.

Lors de la campagne présidentielle américaine, Elon Musk s’est mué en fervent partisan du 47e président des États-Unis au point d’entrer dans sa nouvelle administration. Publications sur son réseau social X, présence à des meetings en arborant une casquette "Make america great again", le créateur de Space X a redoublé d’efforts pour pousser les électeurs à voter pour le magnat de l’immobilier. Pourtant avant cette entente plus que cordiale, la relation entre les deux hommes n’a pas toujours été au beau fixe.

Deux hommes autrefois opposés

Avant de voter ouvertement pour le candidat du "Great old party", Elon Musk a d’abord préféré voter pour Hillary Clinton, candidate démocrate en 2016, et pour Joe Biden en 2020. Par deux fois, le milliardaire a préféré mettre un autre nom que celui de Donald Trump dans les urnes.

À plusieurs reprises, le Sud-africain de naissance avait critiqué Donald Trump, notamment sur sa politique écologique et sa sortie de l’Accord de Paris. La tension entre les deux hommes était montée d’un cran lorsque le républicain s’en était pris à Elon Musk en l’accusant d’avoir menti sur le fait qu’il avait voté pour lui en 2016 lors d’un meeting. En 2022, la violence verbale grimpe encore lorsque Donald Trump s’attaque sur son réseau social au patron de Tesla.

"Quand Elon Musk est venu à la Maison-Blanche me demander de l’aide pour tous ses nombreux projets subventionnés (...), j’aurais pu lui dire 'mets-toi à genoux et supplie-moi', et il l’aurait fait", avait-il écrit. Toujours dans la même année, Elon Musk déclarait que Donald Trump était trop âgé pour briguer un nouveau mandat en 2024.

Trump Rips Elon Musk: "Another Bullsh*t Artist" pic.twitter.com/kiuGp7xTEu — Breitbart News (@BreitbartNews) July 11, 2022

Un divorce avec les démocrates

Le rapprochement vers Donald Trump d’Elon Musk commence lorsque les relations entre l’homme le plus riche au monde et le Parti démocrate s'enveniment. En 2020, le Covid-19 s’abat sur le monde et n’épargne pas les États-Unis. En Californie, les démocrates au pouvoir dans l’État mettent en place des restrictions importantes pour empêcher le virus de se propager. Des mesures sanitaires qui avaient contraint le chef d’entreprise à fermer sa manufacture Tesla de Fremont. Elon Musk avait même menacé de délocaliser ses chaînes de production.

Une fois les restrictions sanitaires levées, les gouvernants californiens avaient aussi essayé d’introduire des syndicats chez les ouvriers Tesla au grand dam d’Elon Musk. Face à ces pressions politiques, l’entreprise quitte l’État.

Hors de la Californie, les déboires d’Elon Musk ne s’arrêtent pas pour autant. Sous l'administration Biden, le milliardaire est en désaccord profond sur plusieurs points avec le nouveau président. Les entreprises d’Elon Musk font même l’objet d’enquêtes fédérales. En 2021, lors d’un événement sur la voiture électrique organisée par la Maison-Blanche, la marque Tesla n’est pas conviée. Un affront pour l’homme d'affaires, qui décide de ne plus soutenir le Parti démocrate.

Fervent des partisans républicains

Le 27 octobre 2022, le milliardaire Elon Musk rachète Twitter. Devenu X, le réseau social se mue une zone d’expression débridée sans modérateur et des profils autrefois bannis reviennent sur l’application. Parmi eux, celui de Donald Trump, exclu depuis les événements du Capitol. Sur sa nouvelle acquisition, le patron de Space X affiche ses opinions sur l’immigration, la liberté d’expression, les médias et sur le mouvement Woke. Des avis proches de ce que prône Donald Trump. En 2023, il révèle aussi désormais soutenir le parti républicain.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Le 14 juillet dernier, au lendemain de la tentative d’assassinat de Donald Trump, Elon Musk officialise son soutien au candidat républicain. "Je me rallie complètement à Donald Trump et j'espère qu'il se remettra vite," a-t-il annoncé sur X. "La dernière fois que l’Amérique a eu un candidat aussi robuste, c’était Theodore Roosevelt", avait-il ajouté. "Je respecte beaucoup Elon Musk, et il me respecte", avait déclaré Donald Trump, lors d’une conférence de presse.

Durant la campagne, Elon Musk récoltera des dizaines de millions de dollars en dons pour financer la course à l’investiture de Donald Trump. Beaucoup d’efforts qui seront récompensés avec cette nomination à la tête du ministère de "l'efficacité gouvernementale".