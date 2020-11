Présidentielle américaine : Trump aura "beaucoup de mal" à admettre sa défaite

INTERVIEW

Donald Trump a vivement réagi à l'annonce de la victoire du candidat démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine samedi. Le président sortant a accusé l'ancien bras droit de Barack Obama de se "précipiter pour se présenter faussement" en vainqueur dans un communiqué. Donald Trump va-t-il reconnaître sa défaite ? "Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à arriver jusque-là", estime Nicole Bacharan, auteure de l'ouvrage Le monde selon Trump, samedi sur Europe 1.

"Il refuse le réel qui le contredit et le contrarie"

Pour la politologue, la stratégie de Donald Trump n'a en revanche rien d'étonnant, alors que le parcours du dirigeant américain a été construit sur "son refus de la défaite et son refus de la réalité quand celle-ci est contraire à ses souhaits et contraire à ses intérêts". "Ça fait 40 ans qu'il vit comme ça, peut-être davantage... Depuis qu'il est promoteur immobilier, star de télé et star de la politique, il refuse le réel qui le contredit et le contrarie", ajoute-t-elle.

Découvrez le podcast Mister President par Europe 1 Studio La politique américaine vous passionne ? Vous vous demandez encore comment Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez "Mister President par Europe 1 Studio", le podcast d'Olivier Duhamel. De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils… le politologue vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948. >>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

"Il n'y aura pas de coup d'état en Amérique"

Mais pour Nicole Bacharan, il n'y a pas de raisons pour autant de s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie américaine. Selon elle, Donald Trump "va être poussé dehors par les siens", en témoigne l'annonce rapide de la victoire de Joe Biden par le média conservateur Fox News. "Il n'y aura pas de coup d'État en Amérique", conclut la politologue.