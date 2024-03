États-Unis : pour qui vont voter les soutiens de Nikki Haley, après sa large défaite aux primaires ?

Haro sur les électeurs de Nikki Haley. La candidate républicaine a annoncé mercredi suspendre sa campagne, au lendemain de sa large défaite aux primaires républicaines face à Donald Trump, désormais seul en lice pour affronter Joe Biden à la présidentielle de novembre prochain. Toutefois, l'ancienne gouverneure républicaine de Caroline du Sud et ancienne ambassadrice américaine à l'ONU n’a pas explicitement apporté son soutien à l'ex-locataire de la Maison-Blanche. Trump et Biden ont donc appelé les électeurs de Haley à les rejoindre.

Nikki Haley compte faire chèrement payer son soutien

Un sondage publié mercredi, au lendemain du "Super Tuesday", montre que la moitié des sympathisants de Nikki Halley devrait voter Trump à la présidentielle, et 37% se tourner vers Biden. Si elle ne pèse pas très lourd au sein du Parti républicain, ses électeurs pourraient toutefois faire la différence dans le match très serré qui oppose désormais Donald Trump à Joe Biden.

Mais Nikki Halley compte faire chèrement payer son soutien. "Dans le meilleur des cas, la politique consiste à rallier des personnes à votre cause, et non à les en détourner. Et notre cause conservatrice a cruellement besoin de plus de personnes. C'est maintenant à lui de choisir", a-t-elle déclaré.

En clair, l'ex-rivale numéro 1 de Donald Trump dans ces primaires républicaines lui demande des gages. Elle lui demande d’être moins radical, lui qui n’a cessé de l’insulter pendant la campagne, l’accusant d’être "une cervelle de moineau". L’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU voudrait que le tonitruant milliardaire soit un peu plus diplomate.