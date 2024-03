États-Unis : la «Trump mania» balaye le Texas avant le «Super Tuesday»

Ce mardi, le Texas, l’un des États les plus peuplés des États-Unis, devrait désigner sans surprise Donald Trump comme candidat républicain lors du Super Tuesday. Ils sont 80% à la plébisciter, selon un récent sondage.

"Les gens sont là pour Trump !"

"Qu’est-ce que l’on vend ici ? Des drapeaux et des casquettes de Trump ?" Sa camionnette remplie de marchandises à la gloire de Donald Trump, John s’est installé le long de l’autoroute 35 qui traverse le Texas. Sur les produits dérivés de son candidat favoris est inscrit que Trump sera de retour en 2024. Le tout, pour la modique somme de 20 dollars.

John est un bon vendeur, mais surtout un fervent supporter du candidat républicain. "Les gens sont là pour Trump ! Pour leur pays. Ils veulent le retour de leur pays", affirme le vendeur ambulant au micro d'Europe 1.

Le Parti républicain : leader depuis 40 ans au Super Tuesday

Le long d'une autoroute, qui mène au Mexique, des panneaux publicitaires appellent à voter républicains et à fermer les frontières, un des arguments de campagne de Donald Trump. Guilbert ne sort jamais sans son drapeau à l’effigie de Donald Trump. "C’est mon camion avec le drapeau dessus soutenant cette personne exceptionnelle, monsieur Donald Trump", raconte le patriote.

Au Texas, le Parti républicain a remporté toutes les élections depuis plus 40 ans. Et cette année 2024 ne devrait pas faire exception. Donald Trump fait largement la course en tête pour la primaire républicaine, mais aussi pour la prochaine présidentielle, où il devance Joe Biden de plus de 7 points selon les derniers sondages.