Pourquoi le «Super Tuesday» est décisif pour les primaires américaines ?

Ce mardi 5 mars, les électeurs de 15 États américains sont appelés aux urnes à l'occasion du "Super Tuesday". Un moment majeur des primaires pour la présidentielle des États-Unis. Souvent, cette journée propulse l'un des candidats démocrate et républicain vers l'investiture. Mais cette année, le duel entre Donald Trump et Joe Biden pour la Maison-Blanche au mois de novembre prochain semble presque inexorable. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette journée de votes outre-Atlantique.

En quoi consiste le "Super Tuesday" ?

Le "Super Tuesday" est apparu en 1988. Il s'agit d'une date phare, un mardi comme son nom l'indique, qui a traditionnellement lieu au début du mois de mars (sauf exception, comme en 2008), et durant lequel de nombreux États votent simultanément pour les primaires des deux partis. Le nombre d'États qui vote ce jour-là varie d'une élection à l'autre, mais quoi qu'il en soit, plus d'un tiers des délégués républicains et démocrates sont désignés pour le "Super Tuesday". 874 délégués républicains (sur 2.429 au total) seront désignés ce mardi, explique par exemple le New York Times.

Certains "Super Tuesday" ont été particulièrement marquants, comme en 1992, où Bill Clinton l'a emporté du côté des démocrates, alors qu'il avait perdu une partie des premières primaires. Il a ensuite été élu à la Maison-Blanche.

Quels États vont voter cette année ?

Ce mardi, des dizaines de millions d'électeurs de 15 États vont donc se déplacer pour voter. Sont concernés l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l'Utah, le Vermont et la Virginie. Les îles Samoa votent également ce 5 mars.

Pourquoi cette année est particulière ?

Contrairement aux primaires précédentes, cette année, l'issue du "Super Tuesday" est presque connue d'avance. Si Joe Biden ne compte pas face à lui de sérieux rival pour l'investiture, une donnée typique pour un président sortant, de son côté, Donald Trump est presque assuré d'accéder à l'investiture républicaine. L'ancien président a écrasé la concurrence républicaine jusque-là et son unique adversaire, Nikki Haley, n'a remporté qu'une seule primaire dimanche à Washington. Ce "Super Tuesday" devrait donc entériner le duel Biden-Trump pour la présidentielle de novembre prochain.