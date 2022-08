États-Unis : le prix de l'essence continue de baisser, un soulagement pour les Américains

Aux États-Unis, le prix de l'essence continue de baisser. Il est repassé mercredi sous la barre des 4 dollars le gallon, ce qui équivaut à environ 1 euro le litre. Un prix qui peut évidemment paraître très faible. Mais sur les douze derniers mois, les Américains ont dû faire face à une hausse de 50 % de ce prix de l'essence. La tendance actuelle est donc un véritable soulagement pour les consommateurs, mais aussi pour la Maison-Blanche.

Modification du comportement des conducteurs

Les prix baissent depuis 58 jours consécutifs, ce que ne manque pas de régulièrement rappeler Joe Biden. Pour Washington, le sujet est crucial à trois mois des élections de mi-mandat. L'espoir est désormais de voir chuter les prix dans d'autres secteurs, comme l'alimentation et le logement. Car à cause de cette inflation record, neuf conducteurs américains sur dix ont modifié leur comportement sur la route, selon l'Association nationale des automobilistes.

"Nous recevons des volumes de ventes de nombreuses stations service dans tout le pays et quand on regarde par rapport à l'année dernière, on observe une baisse de 5 à 7% de la demande d'essence. Je crois que les gens conduisent moins et même si vous ne pouvez pas arrêter de conduire, vous pouvez changer vos habitudes", constate un analyste du marché du pétrole.

De nombreux experts s'attendent à une poursuite de cette tendance à la baisse, mais les prix de l'essence ne devraient pas retrouver leur niveau d'il y a un an, car la situation reste fragile à cause du climat géopolitique volatil, mais aussi des capacités des raffineries américaines qui n'ont pas retrouvé leur niveau pré-pandémique. Enfin, le pays entre dans la saison des ouragans, des phénomènes météorologiques qui peuvent ébranler les capacités de production de brut dans le golfe du Mexique.