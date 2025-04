Chute du cours du pétrole : une bonne nouvelle pour les consommateurs, moins pour l'économie mondiale

Les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis quatre ans, sous l’effet de l'offensive commerciale de Donald Trump. Si la baisse des cours pourrait faire baisser les prix à la pompe, elle révèle surtout un ralentissement économique global.

Les cours du pétrole ont quelque peu limité leurs pertes lundi après avoir touché un plus bas depuis quatre ans, toujours plombés par l'offensive commerciale de Trump et son matraquage sur les importations chinoises, qui pourraient avoir un impact sur la demande de brut. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a perdu 2,09% à 64,21 dollars, après être tombé à 62,51 dollars, au plus bas depuis avril 2021. Une baisse qui fait des gagnants mais aussi des perdants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Jusqu'à "2% de croissance en moins pour l'économie américaine"

La première conséquence de cette baisse inédite depuis 2021 : les prix à la pompe devraient baisser de quelques centimes dans les prochaines semaines. C'est sans doute la seule conséquence positive de cette instabilité économique, avoue Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières : "Pour les grands pays du G7, peut-être à l'exception des États-Unis, c'est quand même la seule bonne nouvelle que l'on a à se mettre sous la dent. La baisse des prix du pétrole, ça arrange tous les pays consommateurs et bien entendu, ça affaiblit les pays exportateurs."

Et parmi eux, les États-Unis. Le baril de West Texas Intermediate, référence américaine, est tombé à 59 dollars en dessous du seuil de rentabilité des producteurs. "Les mesures de Trump vont se traduire par au moins 1,5 voire à 2% de croissance en moins pour l'économie américaine. Tout ça, on le retrouvera dans la demande mondiale de pétrole qui pourrait diminuer en 2025, ce qui sera un facteur à la baisse des cours", poursuit-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mauvaise nouvelle plus largement pour l'économie mondiale, des cours du pétrole en baisse sont le signe d'une faible demande internationale et donc d'une activité ralentie. La situation est suivie de très près par le Kremlin. La Russie est l'un des grands exportateurs mondiaux et un interlocuteur privilégié de Washington ces dernières semaines.