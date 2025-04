Funérailles du pape François : messe, homélie, procession... Ce qu'il faut retenir de la cérémonie

Les funérailles du pape François ont débuté ce samedi matin au Vatican. Environ 400.000 fidèles et des dizaines de chefs d'État sont venues au Vatican et à Rome pour faire leurs adieux au souverain pontife, mort il y a moins d'une semaine. Une cérémonie qui s'est déroulée sous haute-sécurité. Suivez notre direct.



Le cercueil du pape François est arrivé samedi en milieu de journée à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, où il est inhumé dans l'intimité, a constaté l'AFP. Des milliers de fidèles ont accueilli le cercueil du pape argentin devant cette basilique, un imposant sanctuaire du Ve siècle abritant déjà les tombeaux de sept papes.

Les informations à retenir : Les funérailles du pape François ont débuté ce samedi à 10 heures

Environ 400.000 fidèles présents ainsi que des dizaines de chefs d'Etat dont Emmanuel Macron ou Donald Trump

Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Donald Trump en marge des obsèques

Le pape n'a cessé "d'implorer la paix", d'appeler à des "négociations honnêtes", déclare le cardinal Giovanni Battista Re au cours de son homélie

Le cercueil du pape est arrivé à la basilique de Rome où il sera inhumé

Le conclave pour désigner le nouveau pape pourrait débuter le 5 mai prochain

Le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte Marie Majeure à Rome

Le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte Marie Majeure à Rome

Le pape François a été inhumé samedi à la basilique Sainte Marie Majeure, dans le centre de Rome, en présence de plusieurs religieux et membres de sa familles, a annoncé le Vatican.

Après la messe qui s'est tenue place Saint-Pierre au Vatican, le cercueil du jésuite argentin, décédé lundi à 88 ans, a été conduit à la basilique Sainte Marie Majeure, dans le centre de Rome. La cérémonie d'inhumation a démarré à 13h00 (11H00GMT), et a pris fin trente minutes plus tard.

Au moins 400.000 personnes ont assisté aux funérailles du pape

"Pas moins de 400.000 personnes" ont assisté samedi aux funérailles du pape François entre les fidèles massés sur la place Saint-Pierre et le long du cortège dans les rues de Rome, a annoncé le ministre italien de l'Intérieur.

"Entre les personnes présentes sur la place Saint-Pierre" pour la messe "et celles présentes le long du parcours" jusqu'à la basilique Sainte Marie Majeure, "nous estimons à pas moins de 400.000 le nombre de personnes", a déclaré Matteo Piantedosi.

Von der Leyen et Trump ont convenu de se rencontrer, pas de date annoncée

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président américain Donald Trump ont convenu, lors d'un échange en marge des obsèques du pape François, de se rencontrer à un date ultérieure, a-t-on appris samedi de source européenne. "Lors de leur bref échange, la présidente von der Leyen et le président Trump ont convenu de se rencontrer", a déclaré Paula Pinho, porte-parole de la Commission européenne, sans autres précisions.

Rencontre en cours entre Zelensky et Macron à Rome

Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron mènent actuellement à Rome, en marge des obsèques du pape François, un échange sur "la poursuite des efforts de paix" en Ukraine, en pleine effervescence sur une éventuelle cessation des hostilités, poussée par Donald Trump, a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"En ce moment même : MM. Zelensky et Macron s'entretiennent en tête-à-tête sur la poursuite des efforts de paix", a indiqué Andriï Sybiga sur le réseau social X.

Environ 150.000 personnes ont salué le cercueil du pape dans les rues de Rome

Environ 150.000 personnes se sont massées samedi dans les rues de Rome, le long du parcours suivi par la papamobile blanche transportant le cercueil du pape François vers la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il devait être inhumé, a indiqué le Vatican. Une foule immense de fidèles a également assisté le matin sur la place Saint-Pierre du Vatican à la messe des funérailles du jésuite argentin, qui a été marquée par plusieurs salves d'applaudissements et d'acclamations.

Trump quitte Rome après avoir rencontré Zelensky en marge des funérailles du pape

Le président américain Donald Trump a quitté Rome samedi en milieu de journée après avoir rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge des funérailles du pape François, a constaté l'AFP. Leur face-à-face dans la basilique Saint-Pierre était leur première rencontre depuis un affrontement désastreux à la Maison Blanche, le président américain cherchant à pousser l'Ukrainien à conclure un accord de paix avec la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit samedi espérer "des résultats" après sa rencontre "symbolique" avec son homologue américain, Donald Trump, qui pousse fortement pour une cessation des hostilités entre Ukrainiens et Russes, après plus de trois ans d'invasion russe de l'Ukraine. "Bonne réunion. Nous avons beaucoup discuté en tête-à-tête. J'espère que nous obtiendrons des résultats sur tous les points abordés", a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux, disant vouloir une nouvelle fois "un cessez-le-feu total et inconditionnel". "Une réunion très symbolique qui pourrait devenir historique si nous parvenons à des résultats communs", a ajouté Volodymyr Zelensky.

Le cercueil du pape est arrivé à la basilique Sainte-Marie-Majeure

Le cercueil du pape est arrivé samedi en milieu de journée à la basilique Sainte Marie Majeure de Rome, où il sera inhumé dans l'intimité, a constaté l'AFP. Des milliers de fidèles ont accueilli le cercueil du pape argentin devant cette basilique, un imposant sanctuaire du Ve siècle abritant déjà les tombeaux de sept papes.

Le cercueil du pape quitte le Vatican à bord d'une papamobile

Le cercueil du pape François a quitté le Vatican peu avant 12h30 samedi à bord d'une papamobile blanche, en direction de la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le souverain pontife a choisi d'être inhumé. Cette voiture, découverte sur les côtés et disposant d'un toit transparent, laisse voir aux badauds massés sur le parcours le cercueil du jésuite argentin traversant le centre de Rome, escorté de motards.

Le cercueil du pape ramené dans la basilique Saint-Pierre après la messe des funérailles

Les funérailles du pape François en présence de plus de 250.000 fidèles sur la place Saint-Pierre, à Rome, se sont achevées samedi vers 12h10 au terme d'une messe marquée par plusieurs salves d'applaudissements, notamment à l'arrivée et au départ du cercueil ainsi qu'à certains passages de l'homélie. Le cercueil du pape argentin, décédé lundi d'un AVC à 88 ans, doit ensuite être transporté à bord d'une Jeep blanche de l'autre côté du Tibre, dans le centre de la Ville éternelle, jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où François a choisi d'être inhumé.

Le pape n'a cessé "d'implorer la paix", d'appeler à des "négociations honnêtes"

Le pape François n'a jamais cessé "d'implorer la paix", appelant à "la raison et à des négociations honnêtes", a déclaré samedi le cardinal Giovanni Battista Re au cours de son homélie durant les funérailles du souverain pontife.

"Face à la fureur des nombreuses guerres (...) avec leurs horreurs inhumaines (...), le pape François n'a cessé d'élever la voix pour implorer la paix et appeler à la raison, à des négociations honnêtes afin de trouver les solutions possibles", a déclaré Mgr Re, rappelant l'invitation récurrente de Jorge Bergoglio à "construire des ponts et non des murs".

L'homélie rappelle les "gestes innombrables" de François envers les réfugiés

Les "gestes" et les "exhortations" du pape François "en faveur des réfugiés et des personnes déplacées sont innombrables", a relevé samedi, sous les applaudissements de la foule, le cardinal Giovanni Battista Re dans son homélie prononcée lors des obsèques du jésuite argentin sur la place Saint-Pierre.

"Son insistance à œuvrer en faveur des pauvres a également été constante", a-t-il ajouté, soulignant qu'il était "significatif que le premier voyage du pape François ait été celui à Lampedusa, île symbole du drame de l'émigration avec des milliers de personnes noyées en mer".

François a été "un pape proche des gens, avec un cœur ouvert à tous"

François a été un "pape proche des gens, avec un cœur ouvert à tous", a relevé samedi le cardinal Giovanni Battista Re dans son homélie prononcée lors des obsèques du jésuite argentin sur la place Saint-Pierre.

Il a "immédiatement imprimé sa forte personnalité dans la gouvernance de l'Église, en établissant un contact direct avec les individus et les populations, désireux d'être proche de tous, avec une attention particulière pour les personnes en difficulté, se dépensant sans compter, en particulier pour les plus démunis, les exclus", a-t-il également relevé.

Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump à Rome

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump se sont rencontrés brièvement samedi à Rome en marge des obsèques du pape François, a annoncé la présidence ukrainienne, quelques heures après que le locataire de la Maison Blanche eut assuré que Kiev et Moscou étaient "très proches d'un accord".

"La réunion a eu lieu et est déjà terminée", a indiqué le porte-parole du président ukrainien, Serguiï Nykyforov, à des journalistes, dont l'AFP, sans fournir plus de détails à ce stade. Selon la Maison Blanche, les deux hommes ont eu une réunion "très productive".

En parallèle, Donald Trump et Ursula von der Leyen ont échangé une poignée de main et brièvement échangé quelques mots sur la place Saint-Pierre, en pleine tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'UE. Aucune rencontre bilatérale entre le président américain et la présidente de la Commission européenne n'a en revanche été confirmée en marge des funérailles, alors que l'Union européenne a avancé plusieurs propositions pour abaisser les droits de douane imposés depuis début avril par Washington.

Emmanuel et Brigitte Macron s'inclinent devant le cercueil du pape avant les funérailles

Emmanuel et Brigitte Macron se sont inclinés devant le cercueil du pape François samedi matin en la basilique Saint-Pierre au Vatican, peu avant ses funérailles en présence de milliers de fidèles et dirigeants du monde entier. Tout comme ils l'avaient déjà fait vendredi soir à leur arrivée à Rome, le président français et son épouse se sont recueillis quelques secondes devant le cercueil du pontife argentin, mort lundi d'un AVC à 88 ans.

Donald Trump s'est recueilli devant la dépouille du pape François

Donald Trump est arrivé samedi aux funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre à Rome et s'est recueilli devant la dépouille du souverain pontife, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le président américain était arrivé dans la capitale italienne vendredi soir, accompagné de son épouse Melania, pour assister aux obsèques du jésuite argentin, pour son premier voyage à l'étranger depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, lors duquel il pourrait rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des fidèles du monde entier assistent aux obsèques

Sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Majeure, beaucoup de fidèles venus du monde entier espèrent apercevoir le cercueil du pape François pour lui dire un dernier au revoir. L'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur place s'est entretenu avec Edith, originaire du Guatemala et qui s'est levée tôt ce samedi matin pour être aux premières loges. "Ça va être une émotion incroyable. Je vais le garder à jamais dans mon cœur", partage-t-elle.

À Lourdes, des écrans géants pour suivre la cérémonie

Même si le pape François ne s'est pas rendu à Lourdes, place ô combien symbolique pour les catholiques de France, durant ses 12 années de pontificat, les fidèles et les habitants peuvent lui rendre un dernier hommage en visionnant la cérémonie sur des écrans géants disposés dans une basilique souterraine. "C'était un bon pape, il était proche de beaucoup de gens, surtout des gens plus faibles", affirme une participante au micro d'Europe 1.

Un conclave organisé dès le 5 mai ?

Le cercueil a été fermé vendredi soir lors d'une cérémonie présidée par le cardinal camerlingue, l'Américain Kevin Farrell, qui gère les affaires courantes jusqu'au conclave qui élira le successeur de François. Sa date n'est pas encore connue mais il devrait débuter autour du 5 mai.

Des milliers de chaises ont été alignées pour accueillir 224 cardinaux vêtus de pourpre, plus de 750 évêques et prêtres, mais aussi des représentants d'autres confessions venus rendre hommage à cet avocat du dialogue inter-religieux. Comme pour Jean-Paul II en 2005, plus de 160 délégations de chefs d'État et de têtes couronnées assisteront à ces funérailles en mondovision.

Une sécurité renforcée pour la cérémonie

Les mesures de sécurité sont draconiennes. La gendarmerie vaticane et les carabiniers italiens sont sur les dents et surveillent les accès au Vatican, dotés de contrôles de sécurité semblables à ceux d'un aéroport, dont des scanners à rayons X.

Une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Rome est en place et des unités antidrones ont été déployées avec des brouilleurs d'ondes. Des avions de chasse sont aussi prêts à décoller et des tireurs d'élite sont positionnés sur les toits. Au terme de la messe, le cercueil sera escorté de l'autre côté du Tibre dans le centre de la Ville éternelle, jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure.

La sécurité autour de la place Saint-Pierre est bien visible. © Frédéric Michel

C'est dans cet imposant sanctuaire du Ve siècle abritant déjà les tombeaux de sept papes que François a choisi d'être inhumé. Un groupe de personnes démunies sera présent à son arrivée sur les marches de la basilique, a annoncé le Vatican, rappelant que les pauvres avaient une place privilégiée "dans le cœur et le magistère du Saint-Père, qui avait choisi le nom François pour ne jamais les oublier".