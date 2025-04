Mort du pape François : à Rome, les boutiques spécialisées en tenues religieuses font le plein

Évêques et cardinaux se préparent assidument à quelques heures des funérailles du pape François, mort lundi dernier. Certains doivent renouveler leurs habits liturgiques. Et pour le faire, quelques adresses existent à seulement quelques pas du Vatican. Des boutiques qui, depuis une semaine, ne désemplissent pas.



Les évêques et cardinaux sont nombreux ce samedi matin sur la place Saint-Pierre, pour un dernier adieu au pape François. Pour l'occasion, tous doivent revêtir leurs habits liturgiques. Rouge pour les cardinaux, violet pour les évêques, sans compter les nombreux accessoires, comme la calotte ou la mitre, à porter sur la tête.

À 50 mètres de la place Saint-Pierre, dans le quartier du Borgo, les boutiques spécialisées en tenues religieuses font le plein depuis le début de la semaine. Le magasin Mancinelli ne désemplit pas. Derrière les vitrines : des cols romains, des mitres, sorte de haute coiffe blanche portées par des évêques, des dentelles raffinées.

"Je cherche à satisfaire tout le monde"

Et pour cause, ici, c’est un peu la “Rolls Royce” des boutiques romaines de tenues religieuses. "J'ai habillé trois papes : Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et je prépare la tenue pour le prochain", confie Raniero Mancinelli, tailleur officiel de la papauté, au micro d'Europe 1.

Il accueille ses clients avec son mètre gradué autour du cou. "Depuis mardi, après l'annonce de la mort du pape, beaucoup de prêtres, d'évêques, de cardinaux, qui doivent aussi se préparer pour le conclave, sont arrivés. Quelqu'un vient juste d'acheter une mitre blanche qui sert pour les obsèques. Moi, je cherche à satisfaire tout le monde, si j'y arrive", plaisante-t-il.

Prendre soin de la liturgie

Les calottes aussi, des bonnets ronds qui couvrent le sommet de la tête, se vendent comme des petits pains. Un évêque en choisit une sur le comptoir. Il est accompagné de Jacques, prêtre béninois en formation à Rome : "C'est mon supérieur, donc il achète ce qui sert aux évêques comme la calotte de couleur violette. On vient souvent ici renouveler et améliorer son service. Il faut toujours prendre soin de la liturgie", insiste le prêtre.

Tous deux repartent avec leurs achats, parés, pour les funérailles du pape François.