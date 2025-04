Mort du pape François : le plus long, le plus court, les plus rapprochés… Ces conclaves qui ont marqué l’histoire

Alors que les obsèques du pape François auront lieux ce samedi, les discussions autour du prochain conclave ont déjà commencé en coulisse entre les cardinaux. Depuis 1903, aucun conclave n'a duré plus de cinq jours pour élire le nouveau pape. Mais certains conclaves sont entrés dans l'histoire.

Le pape François est mort et le Vatican se prépare à accueillir le conclave qui doit donner à l'Église le 267e pape de son histoire. François avait été élu après seulement cinq scrutins en près de 48 heures. Mais l'élection du nouveau souverain pontife peut prendre beaucoup plus de temps.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Près de trois ans pour élire Grégoire X

Pour trouver le conclave le plus long de l'histoire, il faut retourner au Moyen Âge. Le 29 novembre 1268, Clément IV, pape français, rend son dernier souffle à Viterbe, au nord de Rome, après trois ans de pontificat. Après sa mort, une vingtaine de cardinaux se réunissent dans le Palais des papes de Viterbe pour élire le nouveau Saint-Père, une élection historique.

Les querelles entre les cardinaux français et italiens sont importantes et bloquent les discussions pour désigner un nouveau pape. En 1269, deux cardinaux meurent pendant cette élection. La population de Viterbe, excédée par la lenteur de cette élection, décide d'enfermer les cardinaux à clef dans le Palais des papes, de là est né le conclave, tiré de l'expression "cum clave". Plus tard, ils décident de leur donner uniquement du pain et de l'eau comme nourriture. En juin 1270, le toit du bâtiment est enlevé pour exposer les cardinaux aux éléments.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le nouveau roi de France, Philippe III, presse les cardinaux, mais ces derniers, ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le nom d'un successeur à Clément IV, décident de déléguer le choix à un comité restreint de six cardinaux. Le 1er septembre 1271, ils élisent Tebaldo Visconti, archidiacre de Liège, qui se trouvait à Saint-Jean-d'Acre pour la Neuvième Croisade. Le 12 février 1272, il arrive à Viterbe, accepte le pontificat et prend le nom de Grégoire X. Après 1006 jours, soit deux ans et neuf mois, le temps du "Sede vacante", du trône vacant, est terminé.

En 1274, Grégoire X proclame la bulle Urbi periculum, dans laquelle le conclave devient le mode d'élection du souverain pontife et impose le fait d'être au pain et à l'eau si, au bout de cinq jours de vote, les cardinaux ne se sont pas mis d'accord sur un nom. Des règles qui perdureront jusqu'au XXe siècle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Moins de 24 heures pour Pie XII

Le conclave le plus court de l'histoire de l'Église est bien plus récent. Le pape Pie XI meurt le 10 février 1939, alors que le spectre d'une nouvelle guerre mondiale semblait inéluctable. Le conclave s'ouvre le 1er mars 1939 et 62 cardinaux électeurs prennent place dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape.

Au bout de trois tours de scrutin, le 2 mars 1939, c'est Eugenio Pacelli, cardinal secrétaire d'État et camerlingue, qui est élu 260e pape, le jour de son 63e anniversaire. La fumée blanche sort de la chapelle Sixtine, Pacelli se présente pour la première fois à la foule sous le nom de Pie XII.

La suite après cette publicité

Son pontificat sera marqué par la Seconde Guerre mondiale. Un conflit durant lequel il maintiendra la neutralité du Vatican tout en dénonçant les horreurs de la guerre et s'engage pour venir en aide aux réfugiés, aux affamés, mais aussi aux juifs persécutés. Après ce conflit, il luttera contre le communisme et ses idées. Pie XII restera sur le trône papal pendant 19 ans. Il meurt le 9 octobre 1958, à l'âge de 82 ans.

23 jours entre deux conclaves

Au 16e siècle, l'Église a connu une situation inédite. Le pape Sixte V meurt le 27 août 1590 après un peu plus de cinq ans de pontificat. Le 15 septembre 1590, Giovanni Battista Castagna est élu pape et prend le nom d'Urbain VII. Seulement, il contracte la malaria pendant le conclave. Il meurt le 27 septembre 1590.

À lire aussi Mort du pape François : décéder après un grand événement, un scénario souvent observé par les médecins

Son pontificat est le plus court de l'histoire, seulement 12 jours. Un nouveau conclave s'ouvre le 8 octobre, soit un écart entre les deux conclaves d'à peine 23 jours, un record. 1590 fut la 13e année de l'histoire où trois papes se sont succédé dans la même année. La dernière fois que cela s'était produit, c'était en 1978, avait Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II.

Le pape le plus jeune aurait été élu... avant d'être majeur

Si pour être pape aujourd'hui, il faut être un homme, baptisé catholique, célibataire et avoir 18 ans révolus, certaines de ces conditions n'étaient pas forcément nécessaires pour prétendre à siéger sur le trône de Saint-Pierre. Le 21 octobre 1032, au lendemain de la mort de Jean XIX, Benoît IX est élu pape à l'âge de... 12 ans, selon les chroniqueurs de l'époque.

Un âge remis en question par les historiens, sa date de naissance étant sujette à question, mais il resterait un des plus jeunes papes de l'histoire. Autre particularité, entre 1032 et 1047, Benoît IX a été pape à trois reprises, faisant de lui le 145e, le 147e et le 150e pape de l'Église catholique.