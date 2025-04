«C'est très important d'être là» : avant les funérailles du pape François, déjà des milliers de fidèles rassemblés près du Vatican

Alors que les derniers préparatifs de la cérémonie d'obsèques du pape François se terminent, des milliers de fidèles sont déjà présents autour du Vatican. Tous se sont levés tôt pour pouvoir avoir une place de choix lors des funérailles et dire adieu au souverain pontife.



Dernière ligne droite pour le Vatican avant les obsèques du pape François. Ce samedi, près de 200.000 personnes sont attendues dans la cité-État pour dire adieu à celui qui aura été souverain pontife pendant près de 12 ans. Place Saint-Pierre, ils sont nombreux à s'être levés aux aurores pour avoir une place.

"Ce n'est pas tous les jours qu'il y a cet événement comme celui-ci"

Depuis le milieu de la nuit, ils sont des milliers à s'être massés autour de la place Saint-Pierre. Certains, comme Elodie, se sont levés très tôt pour être sûrs de pouvoir approcher la basilique. "J'ai quitté la maison à 2 heures du matin. C'est très important, surtout pour chrétiens et catholiques, d'être là. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a cet événement comme celui-ci. Donc, on rassemble toutes nos prières avec le départ du pape", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

A deux pas, Christian, Américain. Cet habitant de New-York de passage à Rome tenait à être présent. "Pour moi, c'est important parce que je suis catholique, et puisque j'ai la chance d'être ici, alors je me suis dit : 'Pourquoi pas ne pas prendre le temps de venir, parce que c'était une occasion unique dans ma vie'", explique-t-il.

Le Vatican centre du monde ce samedi

Un peu plus loin, collé aux premières barrières, devant les portiques de sécurité que la foule devra passer dans quelques instants, Sœur Marie tient dans ses mains un chapelet, elle vient d'Inde. "Il est vraiment humble et simple. Il est un modèle pour notre vie. C'est une personne merveilleuse et c'est pourquoi nous sommes ici et nous voulons participer à ses funérailles", insiste-t-elle.

Le jour se lève sur Rome, les couleurs bleutées de l'aube enveloppent la place Saint-Pierre où seule la police, les bénévoles de la protection civile et les journalistes sont pour l'instant présents. Dans quelques instants, le public, impatient, pourra s'approcher de la basilique papale, centre du monde ce samedi.