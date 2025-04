«Ça restera toujours dans mon cœur» : au Vatican, l'émotion des derniers fidèles qui ont pu apercevoir le corps du pape François

Des milliers de personnes se sont pressées pendant trois jours à la basilique Saint-Pierre pour pouvoir rendre un dernier hommage au pape François. Décédé lundi dernier, le corps du souverain pontife était disposé au cœur de l'édifice religieux, Europe 1 est allée à la rencontre des derniers fidèles qui ont eu la chance d'apercevoir le souverain pontife, avant la fermeture définitive du cercueil.



Après trois jours d'hommage dans la basilique Saint-Pierre, le cercueil du pape François a été scellé ce vendredi soir. Une étape importante, avant les obsèques qui se tiennent ce samedi matin. En tout, ils auront été plus de 250.000 fidèles à apercevoir une dernière fois le corps du souverain pontife. Pour l'occasion, Europe 1 a suivi les dernières personnes à avoir pu observer le pape.

Un moment unique

À 19 heures ce vendredi soir, sur la place Saint-Pierre, les derniers fidèles sortent de la basilique alors que se ferment les portes de l'édifice. Très émus, Kenza, 20 ans, fait partie des dernières à avoir pu approcher le cercueil du pape François. "On a pu voir le pape, mais c'était très rapide, on reste seulement 3 secondes. Parce que là, ça allait fermer dans 5 minutes, il me semble. Mais malgré ça, on ressent vraiment quelque chose au fond de nous. Je trouve ça exceptionnel de pouvoir le voir une dernière fois", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Un instant suspendu aussi pour Daniel, drapeau de l'Argentine sur le dos, arrivé ce vendredi matin même de Buenos Aires. "Par chance, nous avons pu rentrer et le voir. Cette seconde où nous sommes passés devant lui, c'était incroyable. Ça restera toujours dans mon cœur", insiste-t-il.

"J'ai vu le pape trois fois"

Quelques minutes plus tard, Félix ressort lui aussi de la basilique. Ce catholique français a profité au maximum du dispositif. "Au cours des trois jours de recueillement, j'ai vu le pape trois fois, donc mercredi, jeudi et vendredi. Tout simplement parce que c'était un pape que j'aimais bien. J'étais heureux qu'il y ait un pape progressiste à vrai dire. Donc, je suis assez attristé et j'espère que le prochain sera bien aussi".

Et tous l'assurent : ils seront bien présents ce samedi, lors des funérailles du pape François, pour lui dire un dernier au revoir.