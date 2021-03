EN DIRECT - Coronavirus : l'Allemagne va classer la France en "zone à haut risque"

EN DIRECT

Alors que l'épidémie de Covid-19 en France poursuit sa poussée, notamment en Île-de-France, Emmanuel Macron a défendu jeudi sa stratégie sanitaire, tout en évoquant la possibilité de prendre de nouvelles mesures dans les semaines à venir. De son côté, le Premier ministre doit s'entretenir en urgence ce vendredi avec les préfets et les directeurs d'ARS des 19 départements reconfinés. L'augmentation du taux d'incidence dans l'Hexagone devrait pousser l'Allemagne à classer la France en "zone à haut risque" dans la journée. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Plus de 4.700 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation

L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque

Toujours hospitalisée, Roselyne Bachelot a été placée sous "oxygénothérapie renforcée"

La France devient une "zone à haut risque" pour l'Allemagne

L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque face à la pandémie de Covid, ce qui devrait entraîner des restrictions à l'entrée sur son territoire, a indiqué jeudi soir Angela Merkel. "Lorsqu'on observe les taux d'incidence c'est tout simplement de fait une nécessité (...) un processus pratiquement automatique", a déclaré la chancelière allemande lors d'une conférence de presse à Berlin dans le cadre d'un sommet de l'UE en visioconférence consacré à la lutte contre le Covid-19.

"Il ne s'agit pas ici d'une décision politique mais on constate l'évolution du taux d'incidence, et lorsque ce taux - comme c'est ici le cas - dépasse pendant longtemps le seuil des 200, alors cela entraîne un classement en zone à haut risque", a-t-elle ajouté. Cette décision devrait intervenir vendredi et être annoncée par l'institut de veille sanitaire national RKI, selon le quotidien FAZ. Les taux d'incidence, qui mesurent le nombre d'infections pour 100.000 habitants au cours des 7 derniers jours, dépassent dans de nombreux départements français ce seuil des 200. Il s'établissait jeudi en Allemagne à 113,3 en moyenne nationale.

Jusqu'ici, seul le département de la Moselle, frontalier de l'Allemagne, est classé par l'Allemagne en zone à haut risque. Une telle mesure entraîne d'importantes restrictions de circulation, allant de l'obligation de présenter un test négatif à l'entrée sur le territoire allemand, à la mise en quarantaine en Allemagne pendant 10 jours, voire à l'imposition de contrôles stricts aux frontières.

"Aucun mea culpa" mais Macron évoque de "nouvelles mesures" face à la vague qui monte

"Aucun mea culpa" pour ne pas avoir reconfiné fin janvier, mais Emmanuel Macron a évoqué jeudi de futures "nouvelles mesures à prendre dans les prochaines semaines" et "sans tabou", face à la troisième vague qui monte toujours plus dans les hôpitaux. "Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a à mes yeux aucun tabou", a-t-il averti, à l'issue d'un Conseil européen en visioconférence.

Face aux critiques qui montent aussi, Emmanuel Macron a défendu sa stratégie, à la fois sa décision fin janvier de ne pas reconfiner et le confinement hybride appliqué actuellement. "Nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles". "Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec", a-t-il lancé, en assurant que les mesures de freinage actuelles sont "très fortes".

L'épidémie touche de nouveau jusqu'à l'exécutif : la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, 74 ans, hospitalisée et victime de difficultés respiratoires, a dû être placée sous "oxygénothérapie renforcée". Sa collègue du Travail Elisabeth Borne a elle pu sortir cette semaine.

Malgré les nouvelles restrictions, l'opposition demande une fermeture des écoles

Signe d'une situation tendue, Jean Castex a annulé un déplacement vendredi matin dans la Manche sur les internats d'excellence qui sera remplacé par une nouvelle réunion avec les préfets et directeurs généraux des ARS des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions. Déjà en place depuis le week-end dernier dans 16 départements, ces restrictions - pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie de la région sans motif impérieux, de nouveaux commerces fermés et des demi-classes en lycée -, ont été étendues à trois nouveaux territoires : l'Aube, la Nièvre et le Rhône.

Le gouvernement veut tenir sur sa stratégie malgré les appels de nombreux médecins et élus à serrer davantage la vis, voire fermer les écoles. Le président de l'Association des Maires de France et maire de Troyes (Aube), François Baroin a estimé qu'il fallait "poser la question des écoles" et s'est même dit partisan pour sa ville de Troyes d'un "confinement strict". La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a elle proposé d'avancer les vacances de printemps pour fermer les classes dès le 2 avril.

En Île-de-France, rien n'arrête les admissions en réanimation

Poussé par le variant anglais, jugé plus contagieux et plus virulent, le virus a progressé quasiment partout en France en mars, un scénario prévu par les épidémiologistes dès janvier. Le nombre de malades en réanimation a dépassé jeudi les 4.700 personnes et se rapproche du pic de la deuxième vague à l'automne (4.900). Et la barre des 200.000 nouveaux cas de Covid a été dépassée la semaine dernière, une première depuis début novembre.

En Ile-de-France, le taux d'incidence frôle les 600 pour 100.000 et où 1.410 malades sont en réanimation, 300 de plus que lors de la 2e vague. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé sombrement que 80% de déprogrammations d'opérations seraient "sans doute" nécessaires dans les hôpitaux franciliens afin de porter les capacités en réanimation à 2.250. Ces services accueillent des malades graves de plus en plus jeunes. Dans la région, 35% des patients en réanimation sont actuellement pris en charge par des structures privées, contre 30% lors de la première vague.

Sur l'ensemble du territoire, 2.000 lits de réanimation sont ouverts dans les établissements privés, et certains se disent prêts à en libérer encore, en cas de besoin.

La vaccination, qui a déjà permis de faire fortement baisser la mortalité en Ehpad, progresse (7,1 millions de premières doses et 2,6 millions de deuxièmes doses), mais trop lentement pour protéger toute la population. Depuis le début de la semaine, plus d'un millier de personnes touchées par le Covid-19 sont mortes à l'hôpital, soit plus de 93.000 depuis le début de l'épidémie.

Macron juge qu'une relance européenne plus vigoureuse sera nécessaire

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise du Covid-19 afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des Etats-Unis

L'UE prête à bloquer les exportations d'AstraZeneca pour avoir sa "juste part"

Bruxelles veut "sa juste part des vaccins": le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca ne sera pas autorisé à exporter ses doses produites dans l'UE tant qu'elle n'aura pas rattrapé ses retards de livraison aux 27, a averti jeudi la Commission à l'issue d'un sommet européen.

Néanmoins, Bruxelles et Londres pourraient parvenir à un accord dès samedi sur l'approvisionnement en vaccins anti-Covid, source de vives tensions, après un durcissement du contrôle par l'UE des exportations de doses produites sur son sol, a estimé jeudi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Pfizer a commencé à tester son vaccin chez les jeunes enfants

Pfizer a déclaré jeudi avoir commencé les essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de moins de 11 ans, disant espérer qu'il soit disponible pour eux début 2022.

Des essais cliniques pour un vaccin universel contre les coronavirus "d'ici fin 2021, début 2022"

Invité vendredi de la matinale d'Europe 1, Lbachir BenMohamed, à la tête d'un laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire affilié à l'université de Californie, travaille à la mise au point d'un vaccin "universel", c'est-à-dire qui serait efficace contre les différentes espèces de coronavirus et leurs variants, et pas seulement contre le SARS-CoV-2, à l'origine de la pandémie qui frappe le monde entier depuis plus d'un an. Il teste actuellement sur des souris quinze vaccins candidats élaborés par son équipe. "Nous espérons passer aux essais cliniques fin 2021 ou au plus tard début 2022", précise-t-il. >> Retrouvez son interview ici.

Les Etats-Unis accélèrent leur campagne de vaccination

Tous les Californiens âgés de plus de 16 ans pourront demander à se faire vacciner contre le Covid-19 dès le mois d'avril, grâce notamment à une augmentation des approvisionnements, ont annoncé jeudi les autorités de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Actuellement, la vaccination y est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes à risque pour raisons de santé ou professionnelles (soignants, enseignants, pompiers, etc.).

Le président américain Joe Biden a fixé l'objectif de 200 millions de doses de vaccin injectées lors de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, soit d'ici la fin du mois d'avril.

Le Mexique a franchi la barre des 200.000 morts

Le Mexique, troisième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis et le Brésil, a franchi jeudi la barre des 200.000 morts du Covid-19, un peu plus d'un an après le début de l'épidémie dans ce pays, a annoncé un haut responsable mexicain de la santé.

Toujours sur le continent américain, le Brésil a enregistré jeudi pour la première fois plus de 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, alors que la pandémie a déjà fait plus de 300.000 morts, a rapporté le ministère de la Santé.

Plus de 2,7 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.745.337 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus de morts avec 546.352 décès, devant le Brésil (303.462), le Mexique (199.627), l'Inde (160.692) et le Royaume-Uni (126.382). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.