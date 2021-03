L'Agence européenne des médicaments autorise le stockage du vaccin Pfizer au congélateur

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé vendredi le stockage du vaccin contre le Covid-19 de l'alliance Pfizer/BioNTech à des températures de congélateur, plus élevées que celles jusqu'ici autorisées, ce qui facilitera sa distribution.

L'EMA a indiqué dans un communiqué avoir "émis un avis positif pour permettre le transport et le stockage des flacons de ce vaccin à des températures comprises entre -25 et -15°C (c'est-à-dire la température des congélateurs pharmaceutiques standard) pour une période unique de deux semaines". "Il s'agit d'une alternative au stockage à long terme des flacons à une température comprise entre -90 et -60 ° C dans des congélateurs spéciaux", a ajouté l'agence.

"Faciliter le déploiement et la distribution rapides du vaccin"

"Cela devrait faciliter le déploiement et la distribution rapides du vaccin dans l'UE en réduisant le besoin de conditions d'entreposage frigorifique à très basse température tout au long de la chaîne d'approvisionnement", a expliqué l'EMA. L'EMA emboîte ainsi le pas à L'Agence américaine des médicaments (FDA), qui avait autorisé en février le stockage du vaccin contre le Covid-19 de l'alliance Pfizer/BioNTech à des températures de congélateurs.

Depuis sa mise sur le marché, la haute efficacité du vaccin Pfizer contre le coronavirus a été tempérée par la difficulté de stocker et de transporter les flacons en raison de la nécessité de conditions de stockage extrêmement froides.