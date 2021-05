EN DIRECT - Covid : le cap des 20 millions de primo-vaccinés devrait être atteint samedi

EN DIRECT

L'année 2021 est en passe de faire plus de morts du Covid-19 que 2020, alerte l'OMS. Alors que la plupart des pays d'Europe poursuivent leur déconfinement, en France le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une injection de vaccin contre le virus devrait être atteint samedi. Suivez en direct l'évolution de la situation.

La décrue se poursuit à l'hôpital

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse vendredi pour passer sous 4.400, le nombre d'hospitalisations dans son ensemble continuant également à décroître, selon les chiffres de Santé publique France. Selon l'agence sanitaire, les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4.352 malades du Covid, dont 152 nouvelles admissions en 24 heures, contre 4.442 jeudi.

Ce chiffre est en diminution quasi continue depuis le point haut, à 6.001, atteint le 26 avril (plus haut que le pic de la deuxième vague de l'automne à 4.900 mais en-dessous de celui de la première vague en avril 2020, autour de 7.000). Le nombre total d'hospitalisations pour Covid poursuit également sa baisse, avec 23.406 patients recensés vendredi, dont 733 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 23.656 la veille.

La maladie a emporté 173 personnes à l'hôpital dans les dernières 24 heures, contre 131 la veille, portant le total à 107.452 depuis le début de l'épidémie (dont 81.145 à l'hôpital).

7.025 nouvelles contaminations ont par ailleurs été répertoriées, un niveau bas correspondant à la journée de jeudi (férié), contre 19.461 la veille et 19.124 vendredi dernier. Le taux de positivité (nombre de tests positifs sur le total des tests réalisés) est à nouveau en baisse à 4,7% après plusieurs jours de forte baisse, puisqu'il s'élevait encore à 10% fin avril.

Le cap des 20 millions de vaccinés atteint samedi

Sur le front de la vaccination, 19.706.931 personnes ont reçu au moins une injection et 8.705.141 personnes ont reçu deux injections (soit 13% de la population totale et 16,6% de la population majeure), selon les chiffres publiés vendredi soir. Cette amélioration des indicateurs s'accompagne d'une accélération de la campagne vaccinale, le cap des "20 millions de Français" ayant "reçu au moins une injection de vaccin" devant être atteint samedi, a annoncé sur Twitter le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Ce chiffre correspond à l'objectif que s'était fixé le gouvernement, qui veut atteindre les 30 millions de primo-injections à la mi-juin. "Encore près de 600.000 vaccinations" ont été réalisées vendredi, s'est félicité Olivier Véran. "La mobilisation exceptionnelle se poursuit dans tout le pays", a-t-il tweeté. "On continue ! Dès la semaine prochaine, les médecins et les pharmaciens pourront commander des vaccins Moderna afin de protéger leurs patients en ville", a-t-il rappelé.

Une quarantaine pour quatre pays supplémentaires

Les voyageurs en provenance de Bahreïn, de la Colombie, du Costa Rica et de l'Uruguay devront observer à partir de dimanche une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France. Douze pays sont déjà soumis à cette quarantaine dont le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine et la Turquie.

La deuxième année de pandémie plus mortelle

La deuxième année de la pandémie est en passe de faire plus de morts que l'an dernier, a prévenu vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le patron de l'OMS a en outre appelé les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents et faire don des doses ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux pays défavorisés.

L'état d'urgence au Japon étendu

Le Japon a étendu vendredi l'état d'urgence sanitaire à trois départements supplémentaires face à la recrudescence de la pandémie, à dix semaines seulement de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, ville où l'état d'urgence est déjà appliqué depuis le 25 avril.

Levée des restrictions en Grèce

La Grèce a levé vendredi, du jour au lendemain, toutes ses restrictions de circulation après sept mois de confinement pour lancer une saison touristique très attendue. Seule condition désormais pour voyager dans le pays : être vacciné ou présenter un test Covid négatif.

Le déconfinement de la Grande-Bretagne perturbé par le variant indien

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu vendredi que le variant indien risquait de perturber la poursuite du déconfinement en Angleterre s'il continuait à s'y propager. Le nombre de cas attribués au variant indien au Royaume-Uni a grimpé de 520 la semaine dernière à 1.313 cette semaine.

Tour de vis à Singapour

Singapour a annoncé vendredi une série de restrictions visant à juguler une récente hausse des cas de Covid-19 dans la cité-Etat.

A partir de dimanche, les restaurants ne pourront plus servir de clients sur place, les rassemblements de plus de deux personnes à l'extérieur seront interdits et les visites à domicile seront limitées à deux convives.

Plus de 3,3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3,346 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée.

Après les Etats-Unis (584.487 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (430.417), l'Inde (262.317), le Mexique (219.901) et le Royaume-Uni (127.651). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.