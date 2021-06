EN DIRECT - Coronavirus : toujours moins de patients à l'hôpital

Le gouvernement français a annoncé lundi la reprise des concerts debout, en intérieur et en extérieur, à partir du 30 juin, et la réouverture des discothèques le 9 juillet, signe que l'amélioration de la situation sanitaire face au Covid-19, se poursuit. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue de s'éloigner de la barre des 2.000, tandis que 48,1% de la population a reçu au moins une injection contre le virus. Suivez en direct l'évolution de la situation :

La France va rouvrir ses discothèques

Les concerts avec du public debout seront à nouveau autorisés en France à partir du 30 juin, tandis que les discothèques pourront rouvrir "à compter du 9 juillet", a annoncé lundi le gouvernement. La réouverture de ces lieux de fête se fera uniquement sur présentation d'un pass sanitaire (preuve de vaccination ou de test négatif récent), avec des capacités d'accueil réduites à 75% pour les événements en intérieur.

La décrue hospitalière continue

La pression due au Covid-19 a continué de diminuer lundi dans les hôpitaux français, qui accueillent toujours moins de malades, y compris les cas les plus graves, selon les données de Santé publique France publiées lundi. Lundi, 10.386 patients occupaient les lits d'hôpitaux, contre 10.518 la veille, et 12.374 il y a une semaine. Le nombre de nouvelles admissions s'est élevé à 216 en 24 heures, précise l'agence sanitaire.

Les services de soins critiques, qui soignent les cas les plus graves (réanimation, soins intensifs et surveillance continue) accueillaient 1.655 patients, contre 1.703 dimanche. Cet indicateur clé, passé en début de semaine dernière sous la barre des 2.000, est en nette décrue depuis fin avril, date du pic à 6.000 patients.

En 24 heures, 48 malades atteints de formes graves du Covid ont été admis dans ces services. Quarante personnes ont été emportées par la maladie en une journée, portant le bilan total à au moins 110.800 morts depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Côté vaccination, 18.701.201 personnes sont désormais complètement vaccinées, soit avec deux injections, soit avec une seule dose si elles ont reçu le produit de Janssen, ou si elles avaient déjà été infectées auparavant. Depuis le début de la campagne, 32.224.257 personnes ont reçu au moins une injection, soit 48,1% de la population totale et 61,4% de la population majeure.

Discothèques : réouverture aussi à Madrid et Barcelone

Les discothèques ont rouvert lundi dans une partie de l'Espagne, notamment à Madrid et Barcelone, les deux principales villes du pays, mais avec des restrictions en termes d'affluence et d'horaires.

Euro : l'Ecossais Billy Gilmour testé positif

Testé positif au Covid, le milieu de terrain écossais Billy Gilmour sera forfait, mardi, pour le match décisif en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro contre la Croatie.

La sélection anglaise a annoncé de son côté que deux de ses joueurs de Chelsea, Ben Chilwell et Mason Mount, qui avaient discuté avec leur coéquipier de club écossais après le match de vendredi (0-0), avaient été mis à l'isolement.

Un maximum de 10.000 spectateurs aux JO

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, qui s'ouvrent le 23 juillet, ont autorisé lundi la présence de spectateurs locaux, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite maximum de 10.000 personnes. Les compétitions pourraient cependant se dérouler à huis clos si les infections au Covid-19 se multipliaient de nouveau au Japon.

L'Italie met fin le 28 juin au masque obligatoire à l'extérieur

L'Italie, l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19, mettra fin à l'obligation de port du masque à l'extérieur à compter du lundi 28 juin.

L'Afrique du Sud veut doter le continent d'une capacité de production de vaccins

L'Afrique du Sud a annoncé lundi la première étape pour doter le continent d'une capacité de production de vaccins anti-Covid.

Il s'agit de mettre en place un "centre de transfert de technologie" pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, qui se sont révélés extrêmement efficaces à l'instar des sérums de Pfizer-BioNTech ou Moderna et qui semblent aussi plus facilement adaptables à des nouveaux variants, que d'autres vaccins de technologie différente.

Le projet est porté par un consortium sud-africain composé des sociétés de biotechnologies Biovac et Afrigen Biologics and Vaccines, d'un réseau d'universités et des Centres africains de contrôle des maladies.

Le vaccin développé par Cuba efficace à 92,28%

Le candidat-vaccin Abdala développé par Cuba contre le coronavirus, le premier créé en Amérique latine, affiche une efficacité de 92,28% contre la maladie, a annoncé lundi le laboratoire qui l'a mis au point.

Plus de 3,86 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.868.393 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Après les Etats-Unis (602.057 décès), les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont le Brésil (501.825), l'Inde (388.135), le Mexique (231.187) et le Pérou (190.425).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.