EN DIRECT - Coronavirus : une campagne de vaccination jugée insuffisante

EN DIRECT

En France, où les hospitalisations et les admissions en réanimation liées au Covid-19 continuent d'augmenter, quinze départements de l'Est sont depuis samedi sous un couvre-feu avancé de 20 heures à 18 heures. Avec un nombre quotidien de contaminations variant entre 3.000 et plus de 21.000 cas ces deux dernières semaines, les chiffres de suivi de l'épidémie restent loin de l'objectif des 5.000 cas quotidien fixé par le gouvernement. Face à cette situation, la campagne de vaccination en France, cible de nombreuses critiques, devrait accélérer lundi, avec un élargissement des publics prioritaires.

Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Quinze départements sont entrés en couvre-feu avancé ce samedi

Les hospitalisations et réanimations poursuivent leur hausse

La vaccination à destination des publics prioritaires devrait s'accélérer dès lundi

Couvre-feu avancé et rave party sauvage

Un couvre-feu avancé de 20 heures à 18 heures est entré en vigueur samedi dans quinze départements de la partie Est de la France pour faire face à des chiffres épidémiologiques inquiétants et éviter une nouvelle flambée de l'épidémie dans ces territoires où vivent environ 6 millions de personnes. Les départements concernés sont les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Par ailleurs, une rave party sauvage qui se tenait depuis jeudi soir à Lieuron, au sud de Rennes (ouest), avec 2.500 fêtards dont certains venus de l'étranger, a pris fin samedi matin. Plus de 1.200 verbalisations ont été effectuées, et le matériel a été saisi.

Des indicateurs épidémiques toujours loin de l'objectif gouvernemental

Le nombre de patients hospitalisés et de ceux en réanimation a légèrement augmenté en 24 heures samedi, après une baisse continue depuis quelques jours, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Avec 157 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, le Covid-19 a désormais causé la mort de 64.921 personnes en France depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 est de 24.458, soit 195 de plus que vendredi, avec 646 nouvelles admissions dans la journée. Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère hausse, avec 2.632, soit 23 de plus que vendredi, et 101 nouvelles admissions en 24 heures.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est passé de 3,8% à 4,6% samedi. Le nombre de nouveaux cas enregistrés sur 24 heures a été de 3.466 contre 19.348 vendredi. En période de vacances, cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3.000 et plus de 21.000. Mais toujours loin, en moyenne, de l'objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour.

Un coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination

En France, la campagne de vaccination - qui peine à décoller avec moins de 400 personnes vaccinées en cette fin de semaine contre des dizaines de milliers, voire plus dans d'autres pays européens - fait l'objet de nombreuses critiques. Lors de ses vœux aux Français jeudi, Emmanuel Macron a montré sa volonté d'accélérer en promettant qu'il "ne laisserai(t) pas, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s’installer" dans le cadre de la campagne de vaccination. Ainsi, à partir de lundi les personnels soignants de plus de 50 ans pourront recevoir le vaccin, au même titre que les résidents d'Ehpad.

L'UE a reconnu samedi une "insuffisance mondiale" des capacités de production de vaccins, tout en se disant "prête à aider" pour les augmenter, selon la commissaire à la Santé. "Ces difficultés, pour l'heure, ne tiennent pas au volume des commandes mais à l'insuffisance à l'échelle mondiale des capacités de production. Et c'est le cas pour BioNTech", a expliqué la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, dans un entretien à l'agence allemande DPA diffusé par ses services.

En Grèce, prolongation du confinement, de nombreux cas du nouveau découvert au Danemark

Le gouvernement grec a annoncé une nouvelle prolongation jusqu'au 10 janvier du confinement strict imposé au pays depuis deux mois, mettant fin à l'assouplissement des mesures tolérées pour les fêtes de fin d'année.

Au Danemark, 86 cas du nouveau variant du coronavirus détecté d'abord au Royaume-Uni ont été enregistrés, a indiqué l'Agence danoise de contrôle des maladies infectieuses, soulignant que la fréquence des cas augmentait. Par ailleurs, la Norvège rend obligatoires les tests de dépistage du Covid-19 à l'entrée sur son territoire. Cette décision intervient après la découverte de cinq cas liés au nouveau variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni.

Restrictions en Thaïlande et nouveaux confinements à Gibraltar et au Zimbabwe

Les bars, discothèques, salons de massage, restaurants et autres salles de gym vont fermer samedi et la vente d'alcool va être interdite à Bangkok en vertu d'une série de mesures adoptées pour contenir la hausse des cas en Thaïlande. La capitale a annoncé que les écoles publiques seraient fermées pour deux semaines.

Le territoire britannique de Gibraltar a annoncé imposer un nouveau confinement de deux semaines en raison d'une forte remontée des cas, pour laquelle les autorités soupçonnent le nouveau variant identifié au Royaume-Uni. Nouveau confinement ordonné également au Zimbabwe, en raison d'une recrudescence des contaminations. Ce confinement est entré immédiatement en vigueur, dans ce pays déjà en proie à une grave crise économique.

Plus de 1,8 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.827.565 morts dans le monde pour plus de 83,9 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP samedi en milieu de journée d'après des chiffres officiels.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 349.920 décès pour plus de 20 millions de cas. Suivent le Brésil (195.725 morts) et l'Inde (149.218 morts). Les Etats-Unis ont par ailleurs connu samedi un nouveau record journalier de contaminations, avec 277.346 cas détectés en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.