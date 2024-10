EN DIRECT - Attaque du 7-Octobre : les cérémonies du premier anniversaire débutent en Israël

Israël a lancé lundi les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays, ayant déclenché la guerre en cours à Gaza. Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza avaient pénétré dans le sud d'Israël, utilisant des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière entourant le territoire palestinien, tuant à l'aveugle dans des kibboutz, des bases militaires et sur le site du festival Nova.

Dans les heures suivantes, l'armée israélienne avait lancé une puissante offensive contre le territoire palestinien avec pour objectif d'y détruire le Hamas, au pouvoir depuis 2007. L'attaque du Hamas qui a pris Israël totalement par surprise un jour de fête religieuse juive fait 1.205 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens, incluant les otages morts en captivité.

Le président israélien Isaac Herzog a appelé lundi le monde à "soutenir Israël dans son combat contre ses ennemis", au premier anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre l'Etat hébreu.

Le 7 octobre 2023 laisse "une cicatrice sur l'humanité [...] une cicatrice sur la face de la Terre", et "le monde doit se rendre compte et comprendre que pour changer le cours de l'histoire et apporter la paix et un avenir meilleur à la région, il doit soutenir Israël dans son combat contre ses ennemis", écrit Isaac Herzog dans un communiqué.

"La douleur demeure aussi vive qu'il y a un an", déclare Emmanuel Macron

Dans une publication sur le réseau social X (anciennement Twitter), le chef de l'État, Emmanuel Macron, revient sur le premier anniversaire de l'attaque du Hamas sur le territoire israélien qui avait fait plus de 1.200 victimes. Le président de la République affirme que "la douleur demeure, aussi vive qu'il y a un an". Il ajoute que "nous n'oublions ni les victimes, ni les otages, ni les familles aux cœurs brisés par l'absence ou l'attente".

7 octobre.



La douleur demeure, aussi vive qu’il y a un an. Celle du peuple israélien. La nôtre. Celle de l’humanité blessée.



Nous n’oublions ni les victimes, ni les otages, ni les familles aux cœurs brisés par l’absence ou l’attente. Je leur adresse nos pensées fraternelles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2024

Le Forum des familles annonce la mort d'un otage détenu à Gaza

Le Forum des familles a annoncé lundi la mort d'un otage israélien un an jour pour jour après son enlèvement au festival de musique Nova pendant l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël. "Le Forum des familles d'otages pleure le meurtre d'Idan Shtivi", 28 ans, dont le "corps est toujours" à Gaza, écrit le Forum dans un communiqué, alors qu'Israël marque le premier anniversaire du jour le plus meurtrier de son histoire.

La branche armée du Hamas revendique des tirs de roquettes à partir de Gaza sur Israël

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, ont revendiqué lundi matin des tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza sur le sud d'Israël, où le pays a marqué le coup d'envoi d'une journée de célébrations au premier anniversaire du 7-Octobre.

"Nous avons visé [un kibboutz et une base militaire ainsi qu'un rassemblement de soldats israéliens] avec un certain nombre de roquettes", indique un communiqué des Brigades al-Qassam. L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté trois projectiles en provenance de la bande de Gaza, un quatrième étant "tombé sur une zone inhabitée"

Les cérémonies du premier anniversaire débutent en Israël

À Réïm, sur les lieux du massacre du festival de musique Nova, où plus de 370 personnes ont été tuées, une foule recueillie a donné le coup d'envoi de ces cérémonies par une minute de silence à 6h29 précises (3h29 GMT), moment du début de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sud d'Israël. Le président israélien Isaac Herzog, présent sur les lieux, a rencontré des familles de victimes et devait prononcer une allocution.

La cérémonie de Réïm est la première d'une série d'événements mémoriels devant avoir lieu au long de la journée alors que le pays est toujours en guerre à Gaza, et désormais aussi au Liban, où l'armée israélienne a lancé il y a une offensive terrestre contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah. Les représailles militaires sur la bande de Gaza ont fait au moins 41.825 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère le Hamas, jugées fiables par l'ONU.