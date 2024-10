7-Octobre : «L'année la plus difficile pour le peuple juif depuis l'Holocauste», estime Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France

L'armée israélienne est en état d'alerte dimanche, par crainte d'attentats, à la veille du premier anniversaire de l'attaque du Hamas. L'année "la plus difficile pour Israël depuis sa création et pour le peuple juif depuis l'Holocauste", a estimé Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France, invité d'Europe 1 Matin dimanche.

"Nous combattons une guerre de culture"

Une attaque d'ampleur qui a déclenché une guerre à Gaza et la mort d'au moins 41.825 personnes depuis un an, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. "Nous sommes obligés de continuer cette guerre et nous sommes obligés de la gagner", a déclaré Joshua Zarka.

"Ce n'est pas seulement pour nous, nous sommes obligés de la gagner car nous combattons une guerre qui est une guerre de culture. C'est une guerre entre les valeurs occidentales, les valeurs de la République et ceux qui veulent le contraire de cela", a-t-il poursuivi.

Depuis mi-septembre, Israël a déplacé l'essentiel de ses opérations vers le front libanais, ouvert par le Hezbollah en soutien au Hamas au lendemain de l'attaque. Le gouvernement Netanyahu dit vouloir en finir avec les tirs de roquettes du Hezbollah et permettre le retour des dizaines de milliers de déplacés chez eux dans le nord d'Israël.

"Depuis la Révolution, l'Iran essaye de détruire Israël"

Après l'assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans un raid israélien à Beyrouth, le 27 septembre, l'Iran, allié du Hezbollah, a tiré des missiles iraniens sur le sol israélien. Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a assuré vendredi, que les alliés de Téhéran, notamment le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, ne "reculeront pas" face à Israël, qui n'en a "plus pour longtemps".

Une menace prise au sérieux par l'ambassadeur d'Israël en France. "C'est une menace avec laquelle nous vivons depuis longtemps. Ce n'est pas hier que l'Iran a décidé de nous détruire. Depuis la Révolution, l'Iran essaye de détruire Israël. Elle a même attaché une date à la destruction qui arriverait en 2035 et elle développe les capacités de le faire avec son programme nucléaire. Nous savons vivre avec cette menace. Le problème, c'est que maintenant l'Iran a vraiment mis en œuvre son plan. Nous vivons avec ce sentiment de menace qui est partout. Mais nous allons gagner", a-t-il assuré.

"C'est un traumatisme qui va rester avec nous pendant de très longues générations"

L'assaut sans précédent du Hamas le 7 octobre a entraîné la mort de 1.205 personnes, en majorité des civils, tués par balle, brûlés vifs ou mutilés, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens. Sur les 251 personnes enlevées alors, 97 sont toujours otages à Gaza : 64 présumées vivantes et 33 mortes. "C'est un traumatisme qui va rester avec nous pendant de très longues générations", a glissé Joshua Zarka. "Nous sommes un peuple qui a l'habitude de se relever, nous nous relèverons", a-t-il conclu.