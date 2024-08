Une descente de colons en Cisjordanie a fait un mort et un blessé, le président israélien dénonce un «pogrom»

Le président israélien Isaac Herzog a "condamné fermement" jeudi soir une attaque de colons juifs contre une localité palestinienne de Cisjordanie occupée ayant fait un mort et un blessé grave selon l'Autorité palestinienne, et qualifié ces violences de "pogrom". "Je condamne fermement le pogrom de ce soir en Samarie", écrit Isaac Herzog dans un message sur X en utilisant le nom de la province biblique correspondant au nord de la Cisjordanie.

"Des colons armés ont attaqué le village de Jit, incendiant plusieurs véhicules"

L'attaque, ayant visé la localité de Jit, entre les villes de Naplouse et Qalqilya, a fait un mort, Mahmoud Abdel Qader Sadda, âgé de 23 ans, tombé "sous les balles de colons". Un autre Palestinien a été blessé grièvement par un tir à la poitrine, ajoute le ministère "Des colons armés ont attaqué le village de Jit, incendiant plusieurs véhicules", a rapporté l'agence officielle palestinienne, Wafa. Sollicité par l'AFP, un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que vers 20h00 (17h00 GMT) "des dizaines de civils israéliens, dont certains masqués, [étaient] entrés dans [...] Jit, [avaient] incendié des véhicules et des infrastructures dans la zone, et lancé des pierres et des cocktails Molotov".

Envoyés sur les lieux, des soldats et des membres de la police aux frontières "ont évacué les civils israéliens de la ville" a ajouté le porte-parole, précisant qu'"un civil israélien ayant pris part à la violente émeute [avait] été appréhendé et transféré à la police israélienne pour un interrogatoire". "Il s'agit d'une minorité extrémiste qui porte préjudice à la population des colons respectueux des lois, à la colonisation dans son ensemble, et à [la réputation] d'Israël dans le monde, pendant une période particulièrement sensible et difficile", écrit Isaac Herzog.

"Les forces de l'ordre doivent agir immédiatement contre ce phénomène grave et traduire les contrevenants en justice", ajoute le président, dont le rôle est surtout protocolaire en Israël.

"Ce sont des criminels qui doivent être traités avec toute la sévérité de la loi"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "prend au sérieux les émeutes qui ont eu lieu ce soir dans le village de Jit", indique un communiqué de son bureau, assurant que "les responsables de tout acte criminel seront arrêtés et poursuivis en justice". Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, Benjamin Netanyahu gouverne depuis décembre 2022 avec l'appui de partis d'extrême droite, prônant l'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, et même l'annexion pure et simple de l'intégralité de ce territoire palestinien qu'Israël occupe depuis 1967.

"Les émeutiers de ce soir à Jit n'ont rien à voir avec la colonisation et les colons", a affirmé sur X le ministre des Finances Bezalel Smotrich (extrême droite), grand architecte de l'extension de la colonisation juive en Cisjordanie observée depuis décembre 2022 et tout spécialement depuis le début de la guerre entre Israël et la bande de Gaza. "Ce sont des criminels qui doivent être traités par les autorités chargées du maintien de l'ordre public et avec toute la sévérité de la loi", a-t-il ajouté.

L'entreprise de colonisation israélienne en Cisjordanie est régulièrement dénoncée comme une violation du droit international par l'ONU, qui y voit un des obstacles majeurs à l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie.

Au moins 633 Palestiniens y ont été tués par l'armée israélienne ou des colons, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles palestiniennes, et au moins 18 Israéliens parmi lesquels des soldats dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations de l'armée en zone autonome palestinienne, selon les données officielles israéliennes.